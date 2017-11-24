25 фото, на которых основные действия происходят на заднем плане
Как говорится, большое видится на расстоянии, а на самое интересное зачастую не обращают внимания.
AdMe.ru нашел 25 снимков, которые заиграют совершенно новыми красками, если увидеть то, что творится на заднем плане.
Не у всех был лучший вечер в жизни
Ребенок на заднем фоне знает толк в самолюбовании
«Я не уверен, что они даже знают друг друга»
«Когда не ты один решил оригинально сделать предложение руки и сердца»
«Друг был на свадьбе, и этот лебедь не переставал смотреть на него через стекло весь вечер»
«Мой друг случайно нарушил интимный момент между Канье и Ким несколько лет назад»
Элмо просто опустошен
Зависть в чистом виде
«Моя подруга только что поймала букет на свадьбе. На заднем плане ее парень»
Когда хотел поддержать Пизанскую башню, но внезапно нашел кое-что получше
Женщина на заднем плане еще не знает, что через секунду окажется в воде
Все любят котиков
Тот чувак сзади явно замышляет недоброе
Ни один бегемотик не может испортить предложение руки и сердца, тем более такой милый
Похоже, парень сзади не верит, что наконец-то купил еду
«Не знаю, что смешит меня больше: девушка, которая будто плачет в машине, страус или лама в зеркале»
Белуха относится к мероприятию посерьезнее некоторых!
Когда хотела сделать селфи с подругой, но бабуля на заднем плане все испортила
После алкоголя лягушка должна превращаться в царевну, а не наоборот
Невозможно быть слишком старым для фото в бикини
А здесь вообще черт-те что творится!
Мне кажется, кое-кто не очень любит фотографироваться
Бенедикт Камбербэтч все еще не вышел из роли
О эта сосиска! О этот взгляд!
А это вообще вынос мозга какой-то
А у вас есть подобные крутые фотки? Давайте посмеемся над ними вместе в комментариях.
Фото на превью RemoteControlArtist / reddit