25 фото, на которых основные действия происходят на заднем плане

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Как говорится, большое видится на расстоянии, а на самое интересное зачастую не обращают внимания. AdMe.ru нашел 25 снимков, которые заиграют совершенно новыми красками, если увидеть то, что творится на заднем плане.

Не у всех был лучший вечер в жизни

Ребенок на заднем фоне знает толк в самолюбовании

«Я не уверен, что они даже знают друг друга»

«Когда не ты один решил оригинально сделать предложение руки и сердца»

«Друг был на свадьбе, и этот лебедь не переставал смотреть на него через стекло весь вечер»

«Мой друг случайно нарушил интимный момент между Канье и Ким несколько лет назад»

Элмо просто опустошен

Зависть в чистом виде

«Моя подруга только что поймала букет на свадьбе. На заднем плане ее парень»

Когда хотел поддержать Пизанскую башню, но внезапно нашел кое-что получше

Женщина на заднем плане еще не знает, что через секунду окажется в воде

Все любят котиков

Тот чувак сзади явно замышляет недоброе

Ни один бегемотик не может испортить предложение руки и сердца, тем более такой милый

Похоже, парень сзади не верит, что наконец-то купил еду

«Не знаю, что смешит меня больше: девушка, которая будто плачет в машине, страус или лама в зеркале»

Белуха относится к мероприятию посерьезнее некоторых!

Когда хотела сделать селфи с подругой, но бабуля на заднем плане все испортила

После алкоголя лягушка должна превращаться в царевну, а не наоборот

Невозможно быть слишком старым для фото в бикини

А здесь вообще черт-те что творится!

Мне кажется, кое-кто не очень любит фотографироваться

Бенедикт Камбербэтч все еще не вышел из роли

О эта сосиска! О этот взгляд!

А это вообще вынос мозга какой-то

А у вас есть подобные крутые фотки? Давайте посмеемся над ними вместе в комментариях.