25 фото, на которых вы увидите то, чего там на самом деле нет

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Иногда наше зрение будто играет с нами, заставляя видеть в обычных вещах чуть больше, чем есть на самом деле. Так и возникают оптические иллюзии. Например, в Индии, есть известная статуя, глядя на которую вы не сможете понять, что изображено: голова слона или быка.

AdMe.ru собрал странные фото, к которым вам придется присмотреться.

Морды двух лошадей выглядят как одна

«Я долго не могла понять, что не так с моей прической»

Тень выглядит как лицо мультяшного ковбоя

Кажется, что у этого парня очень длинная рука

Не самое удачное свадебное фото

«Я просто ела печенье с нутеллой, а получилась лошадка с шикарной гривой»

Эта груша маскируется под банан

Кроссовки, которые выглядят как грязные носки с сандалиями

Будто в игре не дорисовали дерево

Камень — ядерный взрыв

Фотография с высоким разрешением кровеносных сосудов в человеческом глазу похожа на жуткий лес

Этому городу нужен герой, и, кажется, вот он

Словно в этой ванной поселился сказочный гном

«Я смотрел на это три минуты, пока не понял, что это не его голова»

Девушка-кентавр среди нас

Не сразу понятно, кто или что это

Это голова слона или быка?

Дама из фильма «Марс атакует»

Вот так два кота сливаются в одного

Это очень странная рыбка

Гулливер, сошедший со страниц книги

Очень крутой костюм на Хеллоуин

Водопад в бутылке

Какое странное колесо у велосипеда

Так вот как появляются облака

Какая из этих иллюзий оказалась самой обманчивой для вас?