25 фото, на которых вы увидите то, чего там на самом деле нет
Иногда наше зрение будто играет с нами, заставляя видеть в обычных вещах чуть больше, чем есть на самом деле. Так и возникают оптические иллюзии. Например, в Индии, есть известная статуя, глядя на которую вы не сможете понять, что изображено: голова слона или быка.
AdMe.ru собрал странные фото, к которым вам придется присмотреться.
Морды двух лошадей выглядят как одна
«Я долго не могла понять, что не так с моей прической»
Тень выглядит как лицо мультяшного ковбоя
Кажется, что у этого парня очень длинная рука
Не самое удачное свадебное фото
«Я просто ела печенье с нутеллой, а получилась лошадка с шикарной гривой»
Эта груша маскируется под банан
Кроссовки, которые выглядят как грязные носки с сандалиями
Будто в игре не дорисовали дерево
Камень — ядерный взрыв
Фотография с высоким разрешением кровеносных сосудов в человеческом глазу похожа на жуткий лес
Этому городу нужен герой, и, кажется, вот он
Словно в этой ванной поселился сказочный гном
«Я смотрел на это три минуты, пока не понял, что это не его голова»
Девушка-кентавр среди нас
Не сразу понятно, кто или что это
Это голова слона или быка?
Дама из фильма «Марс атакует»
Вот так два кота сливаются в одного
Это очень странная рыбка
Гулливер, сошедший со страниц книги
Очень крутой костюм на Хеллоуин
Водопад в бутылке
Какое странное колесо у велосипеда
Так вот как появляются облака
Какая из этих иллюзий оказалась самой обманчивой для вас?
Фото на превью R1CHMINDED/twitter