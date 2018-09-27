25 фото, на которых главная роль отведена персонажам второго плана
Все самое интересное часто находится как раз за спинами тех, кого называют главными героями. Именно незаметные персонажи достойны восхищения, аплодисментов и самого искреннего смеха. Вы, например, видели, что иногда творят животные за нашими спинами? А как ведут себя дети? В нашей новой статье фотографии, персонажи которых достойны премий за роли второго плана.
В новой подборке AdMe.ru 25 снимков, на которых главные роли отведены статистам.
Зверское нападение кота на человека
Вы ничего не знаете о ревности, если ни разу не влезали на фотографию к старшему брату
А жених знает толк в удобной обуви на торжество
Кажется, матрица дала сбой
Сбор грибов всегда может внезапно превратиться в охоту
Когда всеми силами стараешься смотреть в другую сторону
Похоже, не все рады появлению нового любимца в доме
Так и начинаются войны
Каждая девушка немного кошечка
Бэтмен определенно уже не тот
Твое лицо, когда вымыл руки 50 раз, а они все еще пахнут луком
В семье всегда найдется тот, кто улучшит любую фотографию
Твое лицо, когда упустил женщину своей мечты
Зло никогда не дремлет. Оно ждет твоей ошибки
Что он там такое вкусное ест?
Кое-кто считает, что банальные позы для фото должны остаться в прошлом
Этот парень знает толк в соблазнительных фото
Съесть глазами — это вот так
Хищник вышел на охоту
Пожалуй, самое страшное семейное фото
Когда кот не одобряет твой новый цвет волос
Все-таки родные братья — те еще засранцы
Когда ну очень хочется попасть на фото
Да что он вообще там делает?
Это лучший гость на свадьбе
Бонус: эта бейсбольная команда знает толк в троллинге. Вы только посмотрите, что они творят
Какое фото вы считаете самым забавным? Есть ли в вашем фотоархиве подобные снимки? Давайте соберем новую подборку вместе.
Фото на превью MetalOverlord87 / twitter