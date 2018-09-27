25 фото, на которых главная роль отведена персонажам второго плана

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Все самое интересное часто находится как раз за спинами тех, кого называют главными героями. Именно незаметные персонажи достойны восхищения, аплодисментов и самого искреннего смеха. Вы, например, видели, что иногда творят животные за нашими спинами? А как ведут себя дети? В нашей новой статье фотографии, персонажи которых достойны премий за роли второго плана.

В новой подборке AdMe.ru 25 снимков, на которых главные роли отведены статистам.

Зверское нападение кота на человека

Вы ничего не знаете о ревности, если ни разу не влезали на фотографию к старшему брату

А жених знает толк в удобной обуви на торжество

Кажется, матрица дала сбой

Сбор грибов всегда может внезапно превратиться в охоту

Когда всеми силами стараешься смотреть в другую сторону

Похоже, не все рады появлению нового любимца в доме

Так и начинаются войны

Каждая девушка немного кошечка

Бэтмен определенно уже не тот

Твое лицо, когда вымыл руки 50 раз, а они все еще пахнут луком

В семье всегда найдется тот, кто улучшит любую фотографию

Твое лицо, когда упустил женщину своей мечты

Зло никогда не дремлет. Оно ждет твоей ошибки

Что он там такое вкусное ест?

Кое-кто считает, что банальные позы для фото должны остаться в прошлом

Этот парень знает толк в соблазнительных фото

Съесть глазами — это вот так

Хищник вышел на охоту

Пожалуй, самое страшное семейное фото

Когда кот не одобряет твой новый цвет волос

Все-таки родные братья — те еще засранцы

Когда ну очень хочется попасть на фото

Да что он вообще там делает?

Это лучший гость на свадьбе

Бонус: эта бейсбольная команда знает толк в троллинге. Вы только посмотрите, что они творят

Какое фото вы считаете самым забавным? Есть ли в вашем фотоархиве подобные снимки? Давайте соберем новую подборку вместе.