25 фото, которым будет непросто найти логическое объяснение

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Пока ученые бьются над тайнами древних цивилизаций и Вселенной, окружающая нас жизнь регулярно подбрасывает загадки, не уступающие по сложности. Почему на дереве растут тостеры и как время может идти в обратную сторону, зачем нужна резиновая уточка в коктейле и почему длину запрещено измерять сантиметром?

AdMe.ru рекомендует вам отключить логику, расширить рамки восприятия и постараться вместе с нами найти ответы на все эти «зачем», «почему», а главное — «как», которые возникают при просмотре этих 25 фото.

Тоже подумали, что это шея? Тогда посмотрите на талию этой изящной девушки еще раз

Эти ноги выглядят так, будто собираются уйти от своей хозяйки

Ну что ж, придется измерять по старинке — с помощью локтя

А вот и результат таких замеров

Быть кентавром не так уж и легко

Тостерное дерево плодоносит

Остается только узнать, какой именно

По какой-то непонятной причине в Колорадо нет указателей с обозначением 420 миль

Жидкий деревянный поддон

Зато с курткой сочетается отлично

Хочется думать, что это для того, чтобы лучше видеть ноты

Представление о душевой у каждого свое

Когда ходишь в McDonald’s исключительно ради кетчупа

Кажется, при создании этой породы использовали кошачий ген

«Вишенка на торте» в этой презентации — резиновая уточка в коктейле

Все, что нужно настоящему профессионалу для работы

«Странные собаки» — и с этим не поспоришь

Яйцо-матрешка

Так много вопросов и так мало ответов

В Сестрорецке морские мины — особенность ландшафтного дизайна

«Думала, что это был сломанный и плохо зафиксированный хулахуп в местном магазине игрушек, пока не взяла в руки другой. Оказывается, это реальный дизайн»

А говорят еще, что время невозможно повернуть назад. Легко!

Аттракцион невиданной щедрости от Nike

«Рекомендованная цена $ 110». «Наша цена $ 109,99».

«Мой друг попытался удалить царапины на своем iPod наждачной бумагой»

Чрезмерно общественный школьный туалет

Какое фото из нашей подборки вызвало у вас больше всего вопросов и породило в голове самые смелые предположения?