25 фотографий, которые стали мегакрутыми благодаря случайности

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Фотография — неотъемлемая часть нашей жизни. Как правило, мы тщательно планируем снимок: придумываем позу, выбираем фон и отрабатываем мимику. Но иногда в кадре происходит такое, что уж точно не входило в наши планы. AdMe.ru собрал для вас снимки случайных людей, которые оказались в нужное время в нужном месте.

«Хотела сделать снимок праздничного стола. У моего 10-месячного сына были другие планы»

«Моя девушка получила фото с неизвестного номера. Нам пришлось отправить ответное селфи»

Кажется, будто этот щенок ведет репортаж со своего лучшего пляжного отдыха

Когда друзья знают, что ты мастерски портишь фотографии, поэтому они заперли тебя в номере отеля

Прошу прощения, но мне срочно нужна эта палка

Когда нужно сделать коллективное фото, но у тебя срочные дела

Здорово, когда звезды мирового масштаба поддерживают своих фанатов

Улыбочку, господа полицейские

Что, разве вы наняли фотографа не для меня?

Черепаха всем видом дает понять людям, что гостеприимство не ее конек

«Дорогая, мне кажется, или у нас котик?»

Вот с чем приходится сталкиваться, если собираешься проводить фотосессию на пляже

Всегда найдется огромный кит, который испортит фотографию маленькой птички

Ничего необычного, просто летающая собака

«Были на экскурсии в офисе Imgur. Парень на заднем плане решил подыграть мне. И да, он один из сотрудников»

«Я думала, что мой сын на заднем плане сделал это фото интереснее, но потом я обратила внимание на его желто-голубую машину»

«Попросили курицу подыграть нам. Она справилась на 100 %»

«Мы просто позировали, наслаждаясь занятием по маркетингу. Этот парень сзади выглядит зловеще»

Мастер Йода, не ты ли это?

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо знает, как поднять свой рейтинг среди населения. Уж женская половина точно в восторге

«Первая из сотни испорченных моим парнем групповых фотографий»

«В попытках сделать селфи заснял эту счастливую даму»

«Брюс Спрингстин решил улучшить мое селфи»

«Друг хотел сделать фотографию фасада здания в Лос-Анджелесе, как вдруг выскочил этот парень и зафотобомбил снимок»

Этой встрече рады все

А у вас есть фото, которые стали крутыми благодаря случайности? Делитесь ими в комментариях!