25+ фото, которые способны запудрить мозг в считанные секунды

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Иногда наши глаза обманывают нас и видят в обычных предметах то, чего нет. Например, как на этих 25+ снимках в нашей статье. Но мы точно знаем, что наши читатели самые внимательные и от их бдительного взора ничего не спрячешь. А вот при разглядывании бонусного фото вам действительно придется протереть глаза дважды, прежде чем вы поймете, что там нет никакой иллюзии.

Мы в AdMe.ru самым внимательным образом всматривались во все эти кадры. И знаете, почти везде нашли, в чем подвох. Почти.

Эта замерзшая лужа напоминает вид из самолета

«Похоже, что татуировка моего коллеги гладит котенка»

Мыльные грибы образуются тогда, когда 2 разных мыла смешиваются в одной бутылке

«Мой сливочный сыр обзавелся символом „вкл / выкл“»

«Лужица моего кофе похожа на утку»

Эти висящие перчатки на лондонском рынке напоминают Шерлока Холмса

«У моего кота есть отметина в виде еще одного кота»

Этот листик — вылитый мышонок

Замерзшая паутина выглядит как бабушкина вязаная салфетка

Так сразу и не поймешь, небо это или снег

Свет, отраженный от этих подсвечников, похож на пламя

«Мой кофе этим утром напоминает портал в бездну»

«Рядом с нашим домом есть холм, который кажется живым»

Такой миленький пингвинчик получился

А вы тоже видите ящерку в ведерке? Или кактус с ручками?

«Пластырь такого же цвета, как и моя кожа»

Тень от лампы похожа на Майка из «Корпорации монстров»

Лужица пятновыводителя приняла форму электрогитары

«Мой друг сфотографировал своего пса. Его ухо выглядит как мордочка еще одной собачки»

День у кофе точно не задался

Эта лепешка тоже что-то приуныла

Так выглядят тлеющие угли

Кипящая вода превратила горошек в звезду

«Папа только что сказал мне, что у него в гриле белый медведь. Хмм, это интересно»

«На моей груше нарисовано дерево»

Этот лист салата смахивает на симпатичную зеленую ящерицу

«Я обнаружил на деревянном полу улыбающуюся гусеницу»

«Я нашла тыкву, похожую на крошечного лебедя»

Бонус: да, это действительно черно-белый костюм