25 фото, которые способны вмиг расквитаться с вашим плохим настроением

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У каждого бывают моменты, когда хандра настигает неожиданно и нет против нее никакого лекарства. Именно в такие минуты хочется залезть под теплый пледик, подмять под себя все сладости мира и ждать, когда же появится хоть какая-то отдушина. Специально для таких случаев и создана эта подборка.

AdMe.ru делится самыми свежими пользовательскими фото, которые однозначно поднимут вам настроение.

Табличка в местной поликлинике прямо из Италии

«Ему было скучно в пабе, поэтому мы включили для него видео с белками»

Когда велосипед уже продан, а привычка осталась

Знакомьтесь, это Джакс. Он официально работает облизывателем марок в шотландском городке Портри

Когда купил новую машину и боишься всего на свете

Тот неловкий момент, когда понимаешь, что траты не оправдали себя

Этот парень точно знает, что значит хорошо проводить время

Синхронизация прошла успешно

«На соседнем подъезде установлены новые камеры, теперь я могу спать спокойно. Враг не пройдет»

«Решили посетить зоопарк, а там лемур ушел в нирвану»

Краткая инструкция, как реалистично нарисовать собаку

«Мне казалось, этот парень следил за мной всю дорогу, пока я не понял, что его очки надеты задом наперед»

Оплата деньгами. Работаем в рабочее время

«Я сидел за компьютером и минут 15 напевал разные песни, как мне казалось, весьма неплохо. А потом обернулся и увидел эти глаза»

Надпись на футболке как стиль жизни

«Я итальянец. Мы не звоним в полицию, мы звоним семье».

Сколько радости в одной гифке

Ты можешь не любить лук, но лук не может не любить тебя

«Я наконец-то смог остановиться так медленно, чтобы заснять моего второго пилота, спящего на работе»

Первое правило кота: голодным можешь ты не быть, но прибежать на звук пакетика с кормом обязан

«Когда я был в Мексике, я увидел маленькое сомбреро и такое же седло. Я просто обязан был купить их»

«Вот такой подарок в честь Дня матери подготовили для меня в гостинице для собак, где я иногда оставляю своего друга»

Проходишь себе мимо, а тут, оказывается, вооруженные динозавры запрещены

«Накричал на него за то, что он лазит по столам. Теперь он издевается»

Вот как гуляют хорошие мальчики

«Родители присматривают за моей собакой. Сегодня было предупреждение об опасности торнадо и папа прислал мне это фото»

А какие забавные случаи в последнее время поднимали настроение вам?