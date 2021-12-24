25 фото, которые придутся по душе всем людям, у кого перфекционизм заложен в генетическом коде
Педанты обожают точность и аккуратность во всем. У них обычно идеально выглаженные вещи, разложенные по цветам (или по другому принципу) предметы, и их легко вычислить из толпы по гармоничному сочетанию оттенков или рисунков на одежде.
Мы в AdMe.ru тоже любим, когда все идеально и эстетично. Потому отыскали фото, которые придутся по душе перфекционистам из любого уголка планеты.
Идеальный разрез
В этом месте точно знают, как привлечь внимание даже самых привередливых посетителей
Замерзшая грязь на этой машине похожа на картину с изображением леса
«Совпадение? Не думаю!»
«Раньше я всегда теряла свои наушники на кровати, но отныне с этим покончено»
Свечи поместились в ящик, будто влитые
Можно вечно смотреть на то, как люди выложили камни возле этого дома
«Мама сорвала двухцветную розу»
«На днях я потерял кошелек»
- Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти кошелек. Идеальное совпадение. © PrismKing72 / Reddit
«Когда я парковался, дверь в гараж была открыла. А когда закрыл ее, увидел, как я встал»
«Пятно на спине моей собаки напоминает логотип Air Jordan»
Так выглядит перфекционизм в уборной
Когда все кружки чистые и их можно расставить по цветам
Пельмени от перфекциониста
«После того как я промыла тыквенные семечки, они образовали аккуратный круг»
Идеальный сэндвич существует
«Сделал доску для самых педантичных поваров»
«Мой папа настолько педантичен, что, даже когда у него были кассеты, он наклеивал на них номерки и завел специальный каталог, в который записывал, что под каждым номером содержится»
Водитель автобуса и его аккуратно разложенные билеты
Дворники знают свое дело
Торговцы от бога
«При монтаже кухни заказчица попросила заднюю стенку выпилить поаккуратнее. Ну я и выпилил»
Когда человек со всей серьезностью подходит к собственной работе, то во всем видна упорядоченность
«Мой отец педантичен, поэтому даже багет разрезает на 3 равные части с помощью сантиметра»
Соусы в ресторане быстрого питания, разложенные одним из сотрудников по отдельным емкостям в зависимости от цвета упаковки
А вам важно, чтобы все вокруг было идеально? Или криво висящее зеркало не вызывает у вас раздражения?
Фото на превью ajyanesp / Reddit
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