25 фото, которые придутся по душе всем людям, у кого перфекционизм заложен в генетическом коде

Педанты обожают точность и аккуратность во всем. У них обычно идеально выглаженные вещи, разложенные по цветам (или по другому принципу) предметы, и их легко вычислить из толпы по гармоничному сочетанию оттенков или рисунков на одежде.

Мы в AdMe.ru тоже любим, когда все идеально и эстетично. Потому отыскали фото, которые придутся по душе перфекционистам из любого уголка планеты.

Идеальный разрез

В этом месте точно знают, как привлечь внимание даже самых привередливых посетителей

Замерзшая грязь на этой машине похожа на картину с изображением леса

«Совпадение? Не думаю!»

«Раньше я всегда теряла свои наушники на кровати, но отныне с этим покончено»

Свечи поместились в ящик, будто влитые

Можно вечно смотреть на то, как люди выложили камни возле этого дома

«Мама сорвала двухцветную розу»

«На днях я потерял кошелек»

Мне понадобилось некоторое время, чтобы найти кошелек. Идеальное совпадение. © PrismKing72 / Reddit

«Когда я парковался, дверь в гараж была открыла. А когда закрыл ее, увидел, как я встал»

«Пятно на спине моей собаки напоминает логотип Air Jordan»

Так выглядит перфекционизм в уборной

Когда все кружки чистые и их можно расставить по цветам

Пельмени от перфекциониста

«После того как я промыла тыквенные семечки, они образовали аккуратный круг»

Идеальный сэндвич существует

«Сделал доску для самых педантичных поваров»

«Мой папа настолько педантичен, что, даже когда у него были кассеты, он наклеивал на них номерки и завел специальный каталог, в который записывал, что под каждым номером содержится»

Водитель автобуса и его аккуратно разложенные билеты

Дворники знают свое дело

Торговцы от бога

«При монтаже кухни заказчица попросила заднюю стенку выпилить поаккуратнее. Ну я и выпилил»

Когда человек со всей серьезностью подходит к собственной работе, то во всем видна упорядоченность

«Мой отец педантичен, поэтому даже багет разрезает на 3 равные части с помощью сантиметра»

Соусы в ресторане быстрого питания, разложенные одним из сотрудников по отдельным емкостям в зависимости от цвета упаковки