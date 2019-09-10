25 фото, которые позволят в полной мере ощутить, что значит невезучий
Вы считаете себя везучим человеком или убеждены в том, что госпожа Удача вместо вас поцеловала в лоб вашего соседа? Если с вами в жизни не случалась хотя бы половина тех вещей, с которыми столкнулись герои этой подборки, то можете смело записывать себя в баловни судьбы и даже рискнуть купить лотерейный билет.
А вот людям на кадрах ниже нам в AdMe.ru искренне хочется посочувствовать, а также подержать за них кулачки.
Сломанные щипцы для завивки ресниц привели к очень плохому утру
«Попросила стилиста закруглить края, сохранив длину»
«Получил новый принтер. Старый не сдался без боя»
«Вернулся из отпуска и обнаружил свой второй телефон в таком виде»
«А что, если я сделаю фото со змеей, которую нашел на дороге?»
«Мой папа наконец-то нашел свои пропавшие билеты на Led Zeppelin. Правда, спустя 44 года»
«Уронил стакан в раковину и подумал, что мне повезло, когда он не разбился»
Тот случай, когда утро действительно началось не с кофе
Этот багаж прошел 4 полных круга, прежде чем его забрал владелец
Небольшие реновационные работы во время вашего пребывания в отеле, говорили они
Все еще жалуетесь, что вам не повезло с работой?
«Вчера забрал свою машину из сервиса, в ней заменили кучу запчастей на общую сумму $ 2 100. Сегодня утром она загорелась. Я слишком беден для всего этого!»
Когда во время путешествия наконец-то находишь общественный туалет, а там тебя ждет твой самый большой кошмар
«Моя голова начала отваливаться»
Кроксы зажевало эскалатором
Когда получил ключи от несуществующего отельного номера
«Несколько дней назад я сломал правое запястье. Теперь жду результаты, а не сломано ли и левое. Надеюсь, это просто растяжение связок»
Даже номера еще не получил
«Хотел запечатлеть момент, когда делал своей девушке предложение»
Как вариант, можно подарить их какому-то ребенку
«Первый душ в моей новой квартире»
«Я думал, что умру на детской площадке»
«Сели насладиться чашечкой утреннего кофе»
«На прошлой неделе моя 14-летняя собака умерла, я заболела, у моего отца была экстренная операция на сердце, а это то, из-за чего я проснулась в свой выходной»
Бонус: «Моя жизнь в двух кадрах»
Согласитесь, когда видишь такие фото, личные неурядицы начинают казаться просто мимолетной ерундой. А вы по жизни везучий человек или эта подборка отчасти про вас?
Фото на превью LetMeTouchBeak / Reddit