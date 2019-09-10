25 фото, которые позволят в полной мере ощутить, что значит невезучий

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Вы считаете себя везучим человеком или убеждены в том, что госпожа Удача вместо вас поцеловала в лоб вашего соседа? Если с вами в жизни не случалась хотя бы половина тех вещей, с которыми столкнулись герои этой подборки, то можете смело записывать себя в баловни судьбы и даже рискнуть купить лотерейный билет.

А вот людям на кадрах ниже нам в AdMe.ru искренне хочется посочувствовать, а также подержать за них кулачки.

Сломанные щипцы для завивки ресниц привели к очень плохому утру

«Попросила стилиста закруглить края, сохранив длину»

«Получил новый принтер. Старый не сдался без боя»

«Вернулся из отпуска и обнаружил свой второй телефон в таком виде»

«А что, если я сделаю фото со змеей, которую нашел на дороге?»

«Мой папа наконец-то нашел свои пропавшие билеты на Led Zeppelin. Правда, спустя 44 года»

«Уронил стакан в раковину и подумал, что мне повезло, когда он не разбился»

Тот случай, когда утро действительно началось не с кофе

Этот багаж прошел 4 полных круга, прежде чем его забрал владелец

Небольшие реновационные работы во время вашего пребывания в отеле, говорили они

Все еще жалуетесь, что вам не повезло с работой?

«Вчера забрал свою машину из сервиса, в ней заменили кучу запчастей на общую сумму $ 2 100. Сегодня утром она загорелась. Я слишком беден для всего этого!»

Когда во время путешествия наконец-то находишь общественный туалет, а там тебя ждет твой самый большой кошмар

«Моя голова начала отваливаться»

Кроксы зажевало эскалатором

Когда получил ключи от несуществующего отельного номера

«Несколько дней назад я сломал правое запястье. Теперь жду результаты, а не сломано ли и левое. Надеюсь, это просто растяжение связок»

Даже номера еще не получил

«Хотел запечатлеть момент, когда делал своей девушке предложение»

Как вариант, можно подарить их какому-то ребенку

«Первый душ в моей новой квартире»

«Я думал, что умру на детской площадке»

«Сели насладиться чашечкой утреннего кофе»

«На прошлой неделе моя 14-летняя собака умерла, я заболела, у моего отца была экстренная операция на сердце, а это то, из-за чего я проснулась в свой выходной»

Бонус: «Моя жизнь в двух кадрах»

Согласитесь, когда видишь такие фото, личные неурядицы начинают казаться просто мимолетной ерундой. А вы по жизни везучий человек или эта подборка отчасти про вас?