25 фото, которые показывают отношения мужчин и женщин без прикрас

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Когда конфетно-букетный период остается позади, начинается настоящее веселье. Косяков и мини-провалов не избежать. Однако настоящим чувствам они не помеха.

AdMe.ru собрал 25 фото об отношениях, которые далеки от идеала, но все равно прекрасны.

Автор этого объявления мог бы работать психологом и сохранять семьи

«Каждый женатый мужчина, который покупает цветную краску, должен принести разрешение от жены».

«Как я сразу не догадался?!»

«Переехали с девушкой в новый дом. Распаковали вещи. Угадайте, где ее часть душевой, а где моя»

«Просил ее не разбрасывать эти штуки. Теперь они размножаются!»

«Муж иногда дарит мне вот такой абонемент. Это значит, что я могу сказать: „У меня лапки“ и целый день ничего не делать»

Когда просила завтрак в постель и допросилась

«Перед выходными муж любит выпить пару бокалов вина. Но до второго, как правило, дело не доходит»

«Купил приставку. Пока не удалось в нее поиграть»

Мастер по забавным селфи

«Он думает, что это смешно»

«Просто у нас с женой разные представления о спорте»

«Муж отутюжил полиэтиленовый пакет вместо рубашки»

Когда он захотел на ужин суши, а кулинария — не твоя сильная сторона

«После скандала с мужем единственное разумное решение — стереть его наклейку с нашей машины»

«Просто подарки от моей девушки, завернутые в обертки от фастфуда»

«Решил внести разнообразие в совместные фотографии»

Когда ее сумка делает из тебя самого крутого парня на районе

«Попросила парня захватить из бара какой-нибудь еды»

Пока она выбирает новые туфли

«Моей девушке не нравилось, когда джойстики были разбросаны по комнате, но этот вариант ее тоже не устроил»

Когда точно знаешь, что проштрафился

«Прости, смотрел „Игру престолов“ без тебя».

Чего только не сделаешь ради ее красивых фото

«Мой парень приготовил романтический ужин»

Продается катер

«Я продаю катер потому, что он был куплен без надлежащего согласия любящей жены. По всей видимости „Делай что хочешь!“ совсем не значит то, что я думал».

Когда твоя жена — инстаграмщица