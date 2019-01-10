25 фото, которые на минуту-другую остановят работу вашего мозга

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Когда жизнь кажется сплошной рутиной и хочется стряхнуть с себя сонное оцепенение, вовсе не обязательно начинать искать экстремальные приключения — достаточно оглянуться по сторонам, и мир тут же заставит мозг взбодриться. Здесь свет и тень искажают знакомое пространство, там линии на бумаге образуют оптическую иллюзию, а окружающие предметы и вовсе начинают зависать в воздухе вопреки законам гравитации. Так и тянет протереть глаза и взглянуть на весь этот визуальный беспредел еще раз в попытке разобраться, где правда, а где мираж.

Пользователям сети чего только не мерещится. AdMe.ru уверен, что вам тоже захочется ущипнуть себя при взгляде на их фотографии.

1. Просто свет и тень, а не два разных кадра

2. «Я нарисовала контуры цветков мака, чтобы вырезать их с учениками, и линии выглядят так, будто пересекаются. На самом деле нет»

3. Сразу и не скажешь, в какую сторону смотрит этот пассажир

4. Когда заказал десерт, а получил взрыв мозга

5. «Эту „кожаную“ куртку мой дядя вырезал из дерева»

6. «Мне пришло сообщение, когда я делал снимок на телефон, и в итоге получились часы Сальвадора Дали»

7. С виду обычный лежебока. А на деле это кот, попирающий все законы гравитации

8. Порция зубной пасты выглядит как обезьянка

9. «Этот стол с эффектом бесконечности я сделал сам»

10. «Потерял на сиденье кожаную банковскую сумку»

11. Этот камень будто закован в цепи

12. А говорят, невидимок не существует

13. «Бетонная стена через дорогу от моего дома выглядит как водоем»

14. Нет, это не змеи — это всего лишь чересчур оригинальные колготки

15. Эта мебель напоминает Майка и Салли из «Корпорации монстров»

16. «Я сфотографировал птицу в прыжке, а кажется, будто она зависла в воздухе»

17. Этот лист словно выточен из дерева

18. Нет, это не абстрактная живопись — всего лишь мыльная пена в раковине и тени от нее

19. Стоит тронуться с места, и забор оживает

20. «Только что обнаружил, что мой открытый рюкзак „улыбается“, словно счастливый кит»

21. «Остатки кофейной гущи в моей чашке похожи на ручей, протекающий через лес»

22. «Мой ответ всем, кто спрашивает, ветрено ли у нас»

23. Похоже, хозяин этой собаки фотографировал ее, вдохновившись образом Чеширского Кота

24. Увидев этот валун, мало кто не отпрыгнет от воды в первую же секунду

25. Невозможно понять, где чья часть тела, — ни с первого взгляда, ни со второго

Какой из этих оптических обманов показался вам наиболее правдоподобным?