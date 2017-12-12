25 фото, которые доказывают, что в этом мире нет ничего постоянного
Как же быстро меняются вещи, люди, да и весь мир вокруг нас! Даже сложно представить, что когда-то все было совсем иначе.
AdMe.ru собрал эффектные примеры «до» и «после», которые наверняка заставят вас ощутить скоротечность времени.
Между снимками прошло всего 4 месяца
До и после: мальчик, победивший рак
Это здание оказалось гораздо чище, чем все думали
«Мой друг отправился в путешествие из Мексики в Канаду. Вот его фото до и после»
Маяк до и после зимнего шторма
10 лет спустя
Бабочка до и после метаморфозы
Так выглядела эта улица до и после пожара в Калифорнии
Путешественник Кристоф Рихейдж прошел за год путь от Пекина до Урумчи. Вот как он изменился за время своего странствия
«Прошло всего 10 месяцев»
«Между снимками — 6 месяцев. Сан-Паулу, Бразилия»
«Моя сестра до и после того, как похудела на 76 кг»
Так обычный туман меняет целую улицу
До и после падения Берлинской стены
«Моя старая английская овчарка до и после стрижки»
Смена сезонов
Так с лица Земли исчезает Аральское море
Нью-Йорк в 1982-м и в 2015-м
«Фотографии моего мейн-куна с разницей в 7 месяцев»
До и после первого дня в школе
«Здесь 5 часов работы»
Авраам Линкольн до и после Гражданской войны в США
«Моя девушка приехала погостить»
Когда выдалась хорошая зима
А ваши любимцы растут так же быстро?
Фото на превью mtrash/reddit.com