25 фото, которые доказывают, что в этом мире нет ничего постоянного

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Как же быстро меняются вещи, люди, да и весь мир вокруг нас! Даже сложно представить, что когда-то все было совсем иначе. AdMe.ru собрал эффектные примеры «до» и «после», которые наверняка заставят вас ощутить скоротечность времени.

Между снимками прошло всего 4 месяца

До и после: мальчик, победивший рак

Это здание оказалось гораздо чище, чем все думали

«Мой друг отправился в путешествие из Мексики в Канаду. Вот его фото до и после»

Маяк до и после зимнего шторма

10 лет спустя

Бабочка до и после метаморфозы

Так выглядела эта улица до и после пожара в Калифорнии

Путешественник Кристоф Рихейдж прошел за год путь от Пекина до Урумчи. Вот как он изменился за время своего странствия

«Прошло всего 10 месяцев»

«Между снимками — 6 месяцев. Сан-Паулу, Бразилия»

«Моя сестра до и после того, как похудела на 76 кг»

Так обычный туман меняет целую улицу

До и после падения Берлинской стены

«Моя старая английская овчарка до и после стрижки»

Смена сезонов

Так с лица Земли исчезает Аральское море

Нью-Йорк в 1982-м и в 2015-м

«Фотографии моего мейн-куна с разницей в 7 месяцев»

До и после первого дня в школе

«Здесь 5 часов работы»

Авраам Линкольн до и после Гражданской войны в США

«Моя девушка приехала погостить»

Когда выдалась хорошая зима

А ваши любимцы растут так же быстро?