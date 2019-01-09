25+ эпичных фото, которые занимают особое место в семейном архиве

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Вряд ли на Земле существует человек, у которого в закромах не хранится хотя бы парочка эпичных фотографий из прошлого. Эксперименты с внешностью во время подросткового поиска себя, утренники, приправленные неуемной родительской фантазией, крутые (как тогда казалось) образы — это лишь верхушка айсберга, который скрывается в старых семейных архивах.

AdMe.ru удалось найти 29 смельчаков, которые не только с юмором отнеслись к своим снимкам подобного рода, но и не побоялись поделиться ими с нами.

«В 5-м классе я оделась в костюм дьявола на Хеллоуин»

«Дедушка откопал мою фотографию 8-го класса. Я бы хотела, чтобы он этого не делал»

«Я со своей бабушкой, примерно 1999 год»

«Как ни странно, только один из нас стал ученым»

«Меганаучная лаборатория».

«Сейчас еще делают афро? И да, глаз так скошен специально. 9-й класс, 2015 год»

«Я в старших классах и мой бедный отец. Я целый час тщательно делала дырки в колготках»

«1979 год, 2-й класс. Все ошибаются»

«Рыба была единственной, кто мог клюнуть на моего жениха тогда»

«Есть парень?»

«Моя тетя действительно наслаждалась поездкой в Диснейленд»

«Casual look, 1994. Да, я сам сделал это ожерелье»

«Мой самый неловкий период. Фотографы надели на меня очки под углом, чтобы не было бликов от вспышки»

Первый день без зубов мудрости, 1988

«Никогда не понимал, почему мои родители всегда хотели, чтобы я побрился»

«Когда проходила фотосессия для выпускного альбома, я спал, но меня нашли, разбудили и сфотографировали прямо в холле»

«2006 год был тяжелым для моих бедных родителей»

«В 2005-м я использовал мамины щипцы для завивки»

«В 2011-м я был воплощением моды»

«Мы так любили „Сумерки“, что иногда ходили с белыми лицами (это не Хеллоуин и не премьера)»

«Первый раз в гостях у родителей моей подруги. Люблю находить такие фотографии, как эта»

«Я почему-то решил, что прийти на два часа раньше на тропическую вечеринку и позволить другу нарисовать свою версию татуировки маори — отличная идея»

«Когда я был подростком, я смотрел слишком много старых гангстерских фильмов»

Когда в 7 выглядишь на 70

«Я ходил в школу с этой штукой на лице, а потом еще отрастил волосы до середины спины»

«Почему мои родители сделали это со мной?!»

«В 1998 году я действительно думал, что выгляжу круто»

«Слева 13, справа 18 лет. Я ставила фото слева на аватарку во всех своих аккаунтах в соцсетях, думая, что так выглядела весело и причудливо»

«Почему, мама?»

«Мама спросила, помню ли я это фото. Вопрос в том, как такое вообще можно забыть?»

«Путешествие в прошлое по коридору памяти с моей племянницей. Она следующая на очереди»

А в вашем альбоме есть фотоскелеты из прошлого, которые вы не рискуете показывать даже лучшим друзьям?