25 доказательств, что студенчество — самая шикарная пора в жизни

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Плох тот студент, у которого за время учебы не накопилась пара-тройка веселых историй. Возможно, именно из-за атмосферы всеобщего раздолбайства и веселья мы так любим вспоминать это время. AdMe.ru собрал несколько фотографий, чтобы напомнить об этих безбашенных деньках. И не пропустите бонус в конце статьи!

Когда получил степень по животноводству

«Мой преподаватель однажды забрал у своего студента телефон и прибил его гвоздем к стене. С тех пор прошло 20 лет, и телефон все еще на месте»

«Нашли с женой свои фотографии времен колледжа»

Коротко о моих планах

Когда надоело терять карандаши

«В моем университете все очень сурово»

Так выглядит студенческая солидарность

Эта девушка из 2057 года

«Так у нас в университете пытаются предотвратить кражи»

Мы выживали как могли

Скромная елка бедных студентов-медиков

«У меня не было ни вилок, ни ложек, поэтому я просто поломала вешалку и поела с ее помощью»

А точно нет?

Без старосты мы бы все пропали

Инновационная сушилка для белья

«Кто-то умудрился закинуть бутылку из-под пива прямо в стену университетского городка и не разбить ее»

Когда пытаешься сдать контрольную в последний момент

Так выглядят завышенные ожидания первокурсников

«Навестила своего сына в колледже. Вот веранда в доме, где он живет»

Польские «лакшери» апартаменты для студентов

«Мы оборачивали тарелки целлофаном, чтобы не мыть их»

Когда уволился лаборант

Студенческая правда

Когда проснулся и понял, что тебе больше не нужно ходить в универ

Когда ты готов к Рождеству, но нужно сдать «хвосты»

Бонус: а у вас во время учебы были такие веселые преподаватели?

«У меня был препод, который во время лекции спрашивал „Доходчиво я объясняю?“, и я кивала в ответ. Как-то раз у меня не было настроения кивать и он заорал: „Почему ты не киваешь?! Не понимаю, доходит до тебя смысл моих слов или нет!“ Так весь поток узнал о нашем невербальном общении».