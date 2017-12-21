25 доказательств, что студенчество — самая шикарная пора в жизни
Плох тот студент, у которого за время учебы не накопилась пара-тройка веселых историй. Возможно, именно из-за атмосферы всеобщего раздолбайства и веселья мы так любим вспоминать это время.
AdMe.ru собрал несколько фотографий, чтобы напомнить об этих безбашенных деньках. И не пропустите бонус в конце статьи!
Когда получил степень по животноводству
«Мой преподаватель однажды забрал у своего студента телефон и прибил его гвоздем к стене. С тех пор прошло 20 лет, и телефон все еще на месте»
«Нашли с женой свои фотографии времен колледжа»
Коротко о моих планах
Когда надоело терять карандаши
«В моем университете все очень сурово»
Так выглядит студенческая солидарность
Эта девушка из 2057 года
«Так у нас в университете пытаются предотвратить кражи»
Мы выживали как могли
Скромная елка бедных студентов-медиков
«У меня не было ни вилок, ни ложек, поэтому я просто поломала вешалку и поела с ее помощью»
А точно нет?
Без старосты мы бы все пропали
Инновационная сушилка для белья
«Кто-то умудрился закинуть бутылку из-под пива прямо в стену университетского городка и не разбить ее»
Когда пытаешься сдать контрольную в последний момент
Так выглядят завышенные ожидания первокурсников
«Навестила своего сына в колледже. Вот веранда в доме, где он живет»
Польские «лакшери» апартаменты для студентов
«Мы оборачивали тарелки целлофаном, чтобы не мыть их»
Когда уволился лаборант
Студенческая правда
Когда проснулся и понял, что тебе больше не нужно ходить в универ
Когда ты готов к Рождеству, но нужно сдать «хвосты»
Бонус: а у вас во время учебы были такие веселые преподаватели?
- «У меня был препод, который во время лекции спрашивал „Доходчиво я объясняю?“, и я кивала в ответ. Как-то раз у меня не было настроения кивать и он заорал: „Почему ты не киваешь?! Не понимаю, доходит до тебя смысл моих слов или нет!“ Так весь поток узнал о нашем невербальном общении».
Фото на превью PSUAlumnus/reddit.com