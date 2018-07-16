25 домашних животных, которые явно не скучали одни дома

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Многие из вас ушли сегодня на работу и оставили дома в одиночестве собаку, кошку, а то и целого хорька. Считаете, что они будут терпеливо ждать вашего возвращения у двери или мирно спать? Опыт пользователей сети подсказывает: так бывает не всегда. Свидетельства или последствия тайной жизни домашних животных иногда попадают в объектив фотоаппарата и радуют не только тех, у кого более спокойные (или хитрые) питомцы, но и людей в схожей ситуации («Мой не один такой»).

Мы в AdMe.ru собрали самые разнообразные варианты того, чем могут заняться наши любимцы, когда им становится скучно одним дома.

1. «Отпугивающий спрей. Поможет отучить собаку грызть, жевать, облизывать и царапать»

2. «О нет! Моя печенька!»

3. «Клянусь, я слышал звуки в стене»

4. «А сфотографируй меня, типа я красавица»

5. «Не зараза, а художник»

6. Победное селфи на память

7. Когда ты кот, но в душе — летучая мышь

8. «Ты же сам сказал, надо ремонт делать»

9. «У хозяйки таких полная коробка, она и не заметит»

10. «А какой может быть лоток без наполнителя?»

11. Сначала зарядка, потом, если повезет, кофе

12. Идея сыграть в футбол с соседским хаски с треском провалилась

13. «Кто убрал наши любимые шторы и повесил сюда эту дрянь?»

14. «Ой, ну почистите себе еще»

15. Не похоже, чтобы этой морде было стыдно

16. «Какая курсовая? В первый раз слышу»

17. «Ты же вроде всегда в 7 приходил с работы»

18. Победитель подушек

19. «Это была самая дорогая игрушка нашего попугая»

20. Вся суть содержания хорьков в одном фото

21. «Шел мимо... Дальше все как в тумане»

22. Тишина в доме по приходе с работы — плохой знак

23. «Правильное питание по версии моего хорька»

24. «Так, что тут съели, а со мной не поделились?»

25. «Собрание тайного ордена объявляется открытым»

А есть ли у вас домашние животные? За какими интересными занятиями вам приходилось их заставать? Поделитесь фото из вашего архива, и, возможно, они окажутся в нашей следующей подборке.