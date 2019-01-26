25+ домашних питомцев, которым надоело скрываться под маской хорошего мальчика

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Мы привыкли считать домашних любимцев милейшими существами, полностью состоящими из любви. Сами же четвероногие регулярно пытаются сломать этот стереотип: они портят вещи, гримасничают, впадают в дурное настроение, выказывают презрение и, кажется, подумывают о своем мировом господстве.

Мы в AdMe.ru попытались отключить свой внутренний фильтр мимимишности и увидеть домашних животных такими, какие они есть.

«Я пришел домой и увидел это»

Плесни-ка, бармен, еще молока!

Когда твоя кошка пытается вызвать дух леса прямо в твоем доме

Когда с виду ты милая девочка, но в душе шальная императрица

Хозяин: «Не прыгай в мою постель сразу после своего лотка!»

Какие туфли?! Не понимаю, о чем ты

«Моя собака чуть не довела меня до сердечного приступа, когда я проснулся и увидел ее вот так: она просто сидела и не двигалась»

Ну типа с добрым утром...

— Ваша собака кусается?

— Хуже. Она осуждает.

«Вернулся домой после смены и обнаружил, что мой щенок порвал в клочья более $ 750»

«Пока меня не было, мой доберман изо всех сил пытался достать лакомство из моей куртки»

Да, мы вырыли яму. Мы не сожалеем об этом, люди

«Никогда не верьте всему, что она „говорит“ вам. Она накормлена, в ее настоящей миске все еще есть еда, и через несколько часов ее снова накормят. Она сама ложь»

Знакомьтесь, это Макс. Ему нравится смотреть сквозь дыру в жалюзи, которую он сделал

«Чихуахуа моей тети смотрит на тебя вот так, пока ты ешь»

Всем, кто переживает за свой бочок, стоит взглянуть на это фото. Вот где притаилась настоящая опасность

Это Альберт. Он вас не знает, но, вероятнее всего, уже вас не любит

«Сколько бы раз мы ни говорили нашему коту Кальциферу не вызывать демонов на кухне, он все равно пытается это сделать»

Она претендует на звание «Самая ужасная собака»

Даже страшно подумать, за что сидит этот кот

Это Лексия, и она явно не в восторге от своей прически

«Мой милый подарок из ада. Пожалуйста, пришлите побольше пластыря»

«Сейчас 3 часа ночи, мой сын у бабушки и дедушки, поэтому я проснулся в ужасе, когда кто-то рядом с моей кроватью схватил меня»

Его ухмылка заставляет содрогнуться

Это не запертый в салоне пес-мученик, а просто любитель облизывать окна

«Спасибо вам за то, что побеспокоились, но у меня есть вода. Я просто люблю облизывать окна. Спасибо, что присмотрели за мной. Дэнни-мальчик».

«Собака моей сестры шумела среди ночи, и вот что она увидела, когда включила свет»

Дьявольская кошечка собирается захватить мир

Бонус: межвидовой троллинг 80-го уровня

А в вашем доме живет четвероногий любимец, который не устает доказывать, что все эти «ми-ми-ми» не про него?