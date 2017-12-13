Природа vs. человек: 25 доказательств в пользу природы
И пусть человек все еще пытается покорить окружающий мир, природа уже давно все сказала. AdMe.ru подготовил для вас 25 доказательств в ее пользу.
Итак, Природа vs. Человек.
25. Градирня, Бельгия
24. Калифорния
23. Ангкор-Ват в Камбодже
22. Заброшенный вокзал, Абхазия
21. Заброшенное колесо обозрения
20. Номер в одном из отелей в Колумбии
19. Заброшенная мельница в Сорренто, Италия
18. На одной из улиц
17. Париж
16. Тайвань
15. Обломки корабля в заливе Хомбуш, Австралия
14. Остров Вашон, Вашингтон
13. Костел Девы Марии, Беларусь
12. «Пару дней назад я выкинул тыкву, но забыл запустить измельчитель мусора»
11. Заброшенный город Килунг, Тайвань
10. Флорида
9. Тоннель любви, Украина
8. Дублин
7. Заброшенный отель, Япония
6. Город Колманскоп в пустыне Намибии
5. Торговый центр в Бангкоке
4. Гонконг
3. Нидерланды
2. «Мы оставили наш дом без присмотра всего на 3 месяца»
1. Природа всегда найдет свой путь
А на чьей стороне вы?
Фото на превью gravityisweak/reddit