Природа vs. человек: 25 доказательств в пользу природы

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И пусть человек все еще пытается покорить окружающий мир, природа уже давно все сказала. AdMe.ru подготовил для вас 25 доказательств в ее пользу. Итак, Природа vs. Человек.

25. Градирня, Бельгия

24. Калифорния

23. Ангкор-Ват в Камбодже

22. Заброшенный вокзал, Абхазия

21. Заброшенное колесо обозрения

20. Номер в одном из отелей в Колумбии

19. Заброшенная мельница в Сорренто, Италия

18. На одной из улиц

17. Париж

16. Тайвань

15. Обломки корабля в заливе Хомбуш, Австралия

14. Остров Вашон, Вашингтон

13. Костел Девы Марии, Беларусь

12. «Пару дней назад я выкинул тыкву, но забыл запустить измельчитель мусора»

11. Заброшенный город Килунг, Тайвань

10. Флорида

9. Тоннель любви, Украина

8. Дублин

7. Заброшенный отель, Япония

6. Город Колманскоп в пустыне Намибии

5. Торговый центр в Бангкоке

4. Гонконг

3. Нидерланды

2. «Мы оставили наш дом без присмотра всего на 3 месяца»

1. Природа всегда найдет свой путь

А на чьей стороне вы?