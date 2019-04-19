25 доказательств того, что жизнь с мужчиной полна сюрпризов

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Герои нашей подборки — мужчины, чье мышление уж точно не назовешь заурядным. Они легко могут превратить обычную кухонную прихватку в перчатку бесконечности, показать, как должен выглядеть правильный букет, и подарить жене подушку с лицом ее нелюбимого актера.

AdMe.ru познакомит вас с мужчинами, чьи оригинальные поступки не поддаются обычной логике, но отлично поднимают настроение.

«Сестра моего парня пригласила нас на свадьбу. Мне нужно было узнать, как оформят торжество, чтобы выбрать себе наряд»

«Когда муж спросил, где у нас маркеры, мне сразу стоило заподозрить неладное»

Когда пытаешься расколоть грецкий орех голыми руками

«Сейчас 1:30 ночи. Мой парень только что выстрелил в таракана из игрушечного пистолета. Он не воспользовался тапками, нет, это же так банально»

Она так и не сказала ему, что все это время добавляла мыло

«Мой парень только что откусил кусочек моей помады»

«Каждый год в день рождения мы с братом-близнецом ходим в банк, снимаем $ 100, дарим друг другу, а затем кладем деньги обратно на счет. Делаем это с 15 лет, кассиры нас просто обожают»

«Моя жена люто ненавидит Николаса Кейджа. Так что я решил подарить ей это»

«У нас недавно родился ребенок. Вот так муж поздравил меня в День святого Валентина»

«Пару месяцев назад мы с друзьями сделали в студии совместную фотографию. Сегодня мы разместили ее на билборде в нашем родном городе»

«Мой муж режет пиццу так, чтобы кусочки колбасы обязательно оставались целыми»

Когда находчивость — твое второе имя

«Малыш, я пошел в бар посидеть с друзьями пару часиков. Если не вернусь через два часа, прочитай эту записку еще раз. Люблю тебя».

«Муж поставил эти пачки с мукой на вазу со словами: „И не говори, что я не дарю тебе цветов“. Вот почему я вышла за него»

Игра слов — «мука» (flour) и «цветок» (flower).

«Мой парень рисует лица на овощах, которые я покупаю, но забываю съесть»

Когда вроде бы и слышал о сухом шампуне, но так и не понял, для чего он нужен

«Мы с мужем решили вести здоровый образ жизни. Он развесил по всему дому вдохновляющие плакаты, и вот что я вижу каждый раз, когда хочу открыть холодильник»

«Ходили сегодня с парнем в банк. Как видите, ему стало скучно»

«Муж сломал мой миксер год назад»

Когда знаешь ходы противника наперед

«Жена декорирует дом этим мхом, и я ей кое-что подкинул. Интересно, она заметит?»

«Просто попросила его закрыть пакет с чипсами»

«Мой отец: „Нет, я не разрешаю тебе приносить этого грязного бродягу домой. Ты только представь, какой он заразный! Это окончательное решение“»

«У нас недавно родился малыш, и жена разрешила сделать с ним тематическое фото. Представляю вам лорда Хэмиша из дома Ширли, первого своего имени»

«Эти мисочки из клея я нашла в доме у своего парня»

Вот так настоящие мужчины сражаются за место на парковке

А ваши знакомые мужчины совершали похожие оригинальные поступки?