20+ обычных для Японии вещей, которых так не хватает во всем мире

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В Японии можно купить одноразовый блеск для губ, прессованную одежду в супермаркете и испытать на себе самый крутой сервис в мире. Мы нашли примеры того, как забота о людях переплетается с технологиями и перфекционизмом в этой удивительной стране.

AdMe.ru собрал фото, которые помогут погрузиться в азиатскую культуру.

Прессованные хлопковые футболки

Одноразовый блеск для губ

Фильтр-мешочек для кофе

Туалетная бумага для смартфона

«Внимание! Сохраните ваш смартфон чистым. Протрите его этой бумагой. Не вытирайте руки этой бумагой. Она растворяется в воде. Смойте ее в унитаз. Добро пожаловать в Японию!»

Даже в бюджетном отеле предложат выбрать подушку по высоте, форме, плотности, мягкости и наполнителю

Лапша со вкусом чипсов, да

Высоту самого большого в стране моста сравнивают с Годзиллой

В больницах, банках, почтовых отделениях есть очки с разными диоптриями для клиентов, которые забыли дома свои

Хлеб с уже обрезанной корочкой

Такие крутые люки можно найти в Осаке

«В японских универмагах часто у входа стоят детские коляски. Вдруг посетители пришли с детьми, но без колясок»

Специальная тележка для перемещения грузов по ступеням

«Заказал ручки из Японии, и с ними пришла эта гавайская рубашка-оригами»

Чтобы сохранить свои покупки холодными, можно воспользоваться генератором сухого льда в супермаркете

Сотрудники аэропорта просят прощения за задержку рейса

В этом самолете пассажиры могут увидеть то же, что и пилот

Такие ланчбоксы, экибенто, продают на железнодорожных станциях

Коротко о туалетах и культуре

Миниатюрная пожарная машина в Хоккайдо

Автоматизированные парковки

Фасад здания в Осаке

На ступеньках этого токийского магазина можно увидеть, сколько сжег калорий

Перекусили бы в таком кафе?

Расцветка сидений в поезде показывает, для кого предназначены эти места

Бонус: осень в Киото

Что вас притягивает в японской культуре больше всего?