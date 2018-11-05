20+ обычных для Японии вещей, которых так не хватает во всем мире
В Японии можно купить одноразовый блеск для губ, прессованную одежду в супермаркете и испытать на себе самый крутой сервис в мире. Мы нашли примеры того, как забота о людях переплетается с технологиями и перфекционизмом в этой удивительной стране.
AdMe.ru собрал фото, которые помогут погрузиться в азиатскую культуру.
Прессованные хлопковые футболки
Одноразовый блеск для губ
Фильтр-мешочек для кофе
Туалетная бумага для смартфона
«Внимание! Сохраните ваш смартфон чистым. Протрите его этой бумагой. Не вытирайте руки этой бумагой. Она растворяется в воде. Смойте ее в унитаз. Добро пожаловать в Японию!»
Даже в бюджетном отеле предложат выбрать подушку по высоте, форме, плотности, мягкости и наполнителю
Лапша со вкусом чипсов, да
Высоту самого большого в стране моста сравнивают с Годзиллой
В больницах, банках, почтовых отделениях есть очки с разными диоптриями для клиентов, которые забыли дома свои
Хлеб с уже обрезанной корочкой
Такие крутые люки можно найти в Осаке
«В японских универмагах часто у входа стоят детские коляски. Вдруг посетители пришли с детьми, но без колясок»
Специальная тележка для перемещения грузов по ступеням
«Заказал ручки из Японии, и с ними пришла эта гавайская рубашка-оригами»
Чтобы сохранить свои покупки холодными, можно воспользоваться генератором сухого льда в супермаркете
Сотрудники аэропорта просят прощения за задержку рейса
В этом самолете пассажиры могут увидеть то же, что и пилот
Такие ланчбоксы, экибенто, продают на железнодорожных станциях
Коротко о туалетах и культуре
Миниатюрная пожарная машина в Хоккайдо
Автоматизированные парковки
Фасад здания в Осаке
На ступеньках этого токийского магазина можно увидеть, сколько сжег калорий
Перекусили бы в таком кафе?
Расцветка сидений в поезде показывает, для кого предназначены эти места
Бонус: осень в Киото
Что вас притягивает в японской культуре больше всего?
Фото на превью chocolat_ice_cream / reddit