25 фото ирландских волкодавов, после просмотра которых хочется завести хотя бы одного такого добродушного великана
Вам когда-нибудь приходила в голову мысль завести ирландского волкодава? Мы уверены, что большинство людей ответит на этот вопрос отрицательно. Эта порода собак не так популярна, как, например, хаски или ретриверы, да и места таким питомцам нужно много. Но большой песель — большой друг, жизнь с которым будет наполнена веселыми моментами.
AdMe.ru не призывает вас прямо сейчас все бросить и срочно бежать покупать ирландского волкодава. Но кто знает, может быть, у кого-то благодаря этой статье появится большая пушистая и добродушная мечта.
1. «Прекрасная физическая форма одной из этих собак помогает ей внушить уважение любому злоумышленнику и обеспечить чувство защищенности ее хозяину. Вторая собака — просто ирландский волкодав»
2. «Охотник на волков. Ему нужен его плюшевый мишка, чтобы чувствовать себя в безопасности»
3. «Ну что, человек, присядем на дорожку?»
4. Если вы все еще не можете представить себе, насколько ирландские волкодавы огромны, то вот
5. Когда ты тоже хороший мальчик и тоже хочешь на ручки
6. «Ты спи, спи. Я просто побуду твоим одеялком»
7. Так выглядит самая надежная в мире охранная сигнализация
8. «Как это полезай в ванну? При тебе? Купание — это вообще-то дело интимное»
9. Второго мелкого песика, вероятно, пришлось завести для равновесия
10. «А я ведь говорила, что это кот еду ворует. Сейчас-то ты веришь, что он тоже много ест?»
11. Он не смог сдержать нахлынувших чувств и поцеловал судью на выставке
12. «Хозяин, а это точно собака? Мне что же, теперь и ее защищать?»
13. Когда ты готов поделиться даже любимой лежанкой. Ну или просто еще не совсем привык, что ты очень большой хороший мальчик
14. «Да-да, нам так удобно»
15. Вам казалось, что лабрадоры — большие собаки? Как бы не так
16. «Этому щеночку 7 месяцев. Я все еще могу его поднять»
17. «Мой пес только что узнал, что мы не поедем в собачий парк развлечений»
18. «Сегодня твоя очередь катать детей на спине»
19. Ирландский волкодав — идеальная большая грелка в кроватку
20. «Пицца? Но здесь же даже червячка заморить не хватит»
21. «А можно мне кусочек? Я честно-честно больше уже не вырасту»
22. Они просто обожают арахисовое масло. Догадываетесь, баночку чего только что открыл их хозяин?
23. Их миски с едой тоже можно поставить на стол. Им так будет даже удобнее
24. Ирландец? Определенно. Викинг? Пожалуй, тоже да
25. Перед этими собаками сложно устоять. У герцогини Кейт тоже не получилось
А что скажете вы? Завели бы себе такого большого друга, будь у вас возможность?
Фото на превью walterthewolfhound / Instagram