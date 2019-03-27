25 фото ирландских волкодавов, после просмотра которых хочется завести хотя бы одного такого добродушного великана

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Вам когда-нибудь приходила в голову мысль завести ирландского волкодава? Мы уверены, что большинство людей ответит на этот вопрос отрицательно. Эта порода собак не так популярна, как, например, хаски или ретриверы, да и места таким питомцам нужно много. Но большой песель — большой друг, жизнь с которым будет наполнена веселыми моментами.

AdMe.ru не призывает вас прямо сейчас все бросить и срочно бежать покупать ирландского волкодава. Но кто знает, может быть, у кого-то благодаря этой статье появится большая пушистая и добродушная мечта.

1. «Прекрасная физическая форма одной из этих собак помогает ей внушить уважение любому злоумышленнику и обеспечить чувство защищенности ее хозяину. Вторая собака — просто ирландский волкодав»

2. «Охотник на волков. Ему нужен его плюшевый мишка, чтобы чувствовать себя в безопасности»

3. «Ну что, человек, присядем на дорожку?»

4. Если вы все еще не можете представить себе, насколько ирландские волкодавы огромны, то вот

5. Когда ты тоже хороший мальчик и тоже хочешь на ручки

6. «Ты спи, спи. Я просто побуду твоим одеялком»

7. Так выглядит самая надежная в мире охранная сигнализация

8. «Как это полезай в ванну? При тебе? Купание — это вообще-то дело интимное»

9. Второго мелкого песика, вероятно, пришлось завести для равновесия

10. «А я ведь говорила, что это кот еду ворует. Сейчас-то ты веришь, что он тоже много ест?»

11. Он не смог сдержать нахлынувших чувств и поцеловал судью на выставке

12. «Хозяин, а это точно собака? Мне что же, теперь и ее защищать?»

13. Когда ты готов поделиться даже любимой лежанкой. Ну или просто еще не совсем привык, что ты очень большой хороший мальчик

14. «Да-да, нам так удобно»

15. Вам казалось, что лабрадоры — большие собаки? Как бы не так

16. «Этому щеночку 7 месяцев. Я все еще могу его поднять»

17. «Мой пес только что узнал, что мы не поедем в собачий парк развлечений»

18. «Сегодня твоя очередь катать детей на спине»

19. Ирландский волкодав — идеальная большая грелка в кроватку

20. «Пицца? Но здесь же даже червячка заморить не хватит»

21. «А можно мне кусочек? Я честно-честно больше уже не вырасту»

22. Они просто обожают арахисовое масло. Догадываетесь, баночку чего только что открыл их хозяин?

23. Их миски с едой тоже можно поставить на стол. Им так будет даже удобнее

24. Ирландец? Определенно. Викинг? Пожалуй, тоже да

25. Перед этими собаками сложно устоять. У герцогини Кейт тоже не получилось

А что скажете вы? Завели бы себе такого большого друга, будь у вас возможность?