25 доказательств того, что в сердце каждого брутального мужчины живет любовь

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Когда мужчину называют брутальным, это явно комплимент. Воображение сразу рисует перекатывающиеся под одеждой мускулы, бороду и суровый взгляд. Но иногда брутальность — это нечто большее. Например, не обращая внимания на усталость после тяжелого рабочего дня, отправиться за цветами для любимой женщины или дать приют котенку, так нуждающемуся в помощи.

AdMe.ru уверен: не бояться проявлять свои чувства, делать трогательные добрые поступки и просто быть собой — это по-мужски. И у нас есть фотографии пользователей сети, которые думают так же.

1. «Мы с дедушкой встретились после 15 лет разлуки. Первое, что он сделал, — показал мое детское фото, которое все это время носил в своем бумажнике»

2. «Я раскрасил папин галстук, когда учился в первом классе. Сегодня он надел его на мою церемонию вручения дипломов»

3. Лука был в машине, когда ее угнали. Через долгих 10 дней он воссоединился со своим человеком

4. «Родители 35 лет вместе. Сегодня я сделала такое фото»

5. Этот парень вернул попавшую на отмель рыбу обратно в океан

6. У одного из четверых друзей мышечная атрофия. Трое других по очереди носят его на плечах в путешествиях, чтобы он смог своими глазами увидеть разные страны

7. «Подобрал на улице собаку и не смог сразу забрать ее к себе домой. Еле уговорил родителей подержать ее у себя некоторое время. Через час после моего отъезда мама прислала это фото»

8. «У меня была мечта опять посетить Диснейленд и воссоздать свое детское фото с Микки-Маусом. В мой 50-й день рождения она осуществилась»

9. «У моего папы никогда не было кошки. Недавно он нашел этого малыша, плачущего на улице, и приютил. Теперь котенок спит вот так»

10. Его девушка учится наращивать ресницы, и он позволил ей попрактиковаться на себе

11. Кто потерял поросенка? Если он ваш, позвоните в городской полицейский участок

12. Этот пожилой мужчина — видеоблогер. Когда его каналу на YouTube исполнился год, он поблагодарил каждого своего подписчика (их было 2 000), назвав по имени

13. «Сегодня наш профессор сказал, что уже устал улыбаться на наших занятиях, и признался, что ему безумно нравится нас учить»

14. «Муж моей подруги испек этот торт на день рождения дочери. Он не учился кондитерскому мастерству и никогда не работал в пекарне»

15. «Этот пожилой мужчина сказал, что они с женой держатся за руки каждый день уже 63 года»

16. «Вот так муж смотрел на меня, когда я шла к алтарю»

17. Этот человек потерял все во время извержения вулкана, но сумел спасти лучшего друга

18. «Мы выиграли в танцевальном конкурсе $ 1 000. Я не знал о денежном призе. Я не смог сдержать слез»

19. «В моем городе есть небольшой магазин попкорна. Его владелец ежедневно публикует в соцсетях свои фото с попкорном и желает всем хорошего дня»

20. «Мой брат тяжело болен. Отец провел у его постели всю ночь, а сейчас уснул»

21. «Сосед сделал специальную дверь в заборе, чтобы наши собаки могли приходить к нему, когда захотят»

22. Девочки и их папы танцуют балет

23. «Сегодня моя сестра родила ребенка, а наш брат пришел в больницу в костюме и галстуке, потому что первое впечатление — это очень важно»

24. «Папа весь день работал на солнце, но все равно нашел возможность купить маме цветы»

25. «Когда мы с мужем познакомились, он ненавидел кошек. Сейчас он утешает нашу девочку, которая только что перенесла операцию»

Бонус: он думал, что дома никого нет и о его танцах для собаки никто не узнает

Мужчины, а вы не боитесь проявлять свои чувства или все-таки стараетесь скрывать их? Дамы, а как вы относитесь к мужской эмоциональности?