25 доказательств того, что в сердце каждого брутального мужчины живет любовь
Когда мужчину называют брутальным, это явно комплимент. Воображение сразу рисует перекатывающиеся под одеждой мускулы, бороду и суровый взгляд. Но иногда брутальность — это нечто большее. Например, не обращая внимания на усталость после тяжелого рабочего дня, отправиться за цветами для любимой женщины или дать приют котенку, так нуждающемуся в помощи.
AdMe.ru уверен: не бояться проявлять свои чувства, делать трогательные добрые поступки и просто быть собой — это по-мужски. И у нас есть фотографии пользователей сети, которые думают так же.
1. «Мы с дедушкой встретились после 15 лет разлуки. Первое, что он сделал, — показал мое детское фото, которое все это время носил в своем бумажнике»
2. «Я раскрасил папин галстук, когда учился в первом классе. Сегодня он надел его на мою церемонию вручения дипломов»
3. Лука был в машине, когда ее угнали. Через долгих 10 дней он воссоединился со своим человеком
4. «Родители 35 лет вместе. Сегодня я сделала такое фото»
5. Этот парень вернул попавшую на отмель рыбу обратно в океан
6. У одного из четверых друзей мышечная атрофия. Трое других по очереди носят его на плечах в путешествиях, чтобы он смог своими глазами увидеть разные страны
7. «Подобрал на улице собаку и не смог сразу забрать ее к себе домой. Еле уговорил родителей подержать ее у себя некоторое время. Через час после моего отъезда мама прислала это фото»
8. «У меня была мечта опять посетить Диснейленд и воссоздать свое детское фото с Микки-Маусом. В мой 50-й день рождения она осуществилась»
9. «У моего папы никогда не было кошки. Недавно он нашел этого малыша, плачущего на улице, и приютил. Теперь котенок спит вот так»
10. Его девушка учится наращивать ресницы, и он позволил ей попрактиковаться на себе
11. Кто потерял поросенка? Если он ваш, позвоните в городской полицейский участок
12. Этот пожилой мужчина — видеоблогер. Когда его каналу на YouTube исполнился год, он поблагодарил каждого своего подписчика (их было 2 000), назвав по имени
13. «Сегодня наш профессор сказал, что уже устал улыбаться на наших занятиях, и признался, что ему безумно нравится нас учить»
14. «Муж моей подруги испек этот торт на день рождения дочери. Он не учился кондитерскому мастерству и никогда не работал в пекарне»
15. «Этот пожилой мужчина сказал, что они с женой держатся за руки каждый день уже 63 года»
16. «Вот так муж смотрел на меня, когда я шла к алтарю»
17. Этот человек потерял все во время извержения вулкана, но сумел спасти лучшего друга
18. «Мы выиграли в танцевальном конкурсе $ 1 000. Я не знал о денежном призе. Я не смог сдержать слез»
19. «В моем городе есть небольшой магазин попкорна. Его владелец ежедневно публикует в соцсетях свои фото с попкорном и желает всем хорошего дня»
20. «Мой брат тяжело болен. Отец провел у его постели всю ночь, а сейчас уснул»
21. «Сосед сделал специальную дверь в заборе, чтобы наши собаки могли приходить к нему, когда захотят»
22. Девочки и их папы танцуют балет
23. «Сегодня моя сестра родила ребенка, а наш брат пришел в больницу в костюме и галстуке, потому что первое впечатление — это очень важно»
24. «Папа весь день работал на солнце, но все равно нашел возможность купить маме цветы»
25. «Когда мы с мужем познакомились, он ненавидел кошек. Сейчас он утешает нашу девочку, которая только что перенесла операцию»
Бонус: он думал, что дома никого нет и о его танцах для собаки никто не узнает
Мужчины, а вы не боитесь проявлять свои чувства или все-таки стараетесь скрывать их? Дамы, а как вы относитесь к мужской эмоциональности?
Фото на превью TEFM / Imgur