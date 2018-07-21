25 фото, которые даже в сильную жару не дадут забыть, что такое мороз по коже

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что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

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Вещи, от которых по коже бегут мурашки, на самом деле можно встретить на каждом шагу, и это одна из причин, по которым писатели и киношники никогда не перестанут радовать нас отличными ужастиками. Посудите сами: кактус, который смог отрастить колючие щупальца, припаркованная в сторонке машина, украшенная жуткими куклами, — чем не основа для сюжета в духе Стивена Кинга?

AdMe.ru нашел фотографии, от одного вида которых мурашки бегут по спине даже у тех, кто ничего такого не боится.

1. «Мой друг купил новый дом в 2017 году, и, кажется, кто-то пытался вызвать Николаса Кейджа в подвале»

2. Кто сказал, что цыплят не стоит бояться?

3. Цвет веселенький, конечно, но убежать от такого гостя все равно хочется

4. «Садись, малыш. Эта обезьянка привезет тебя прямиком к детской травме»

5. А эта лошадка, кажется, уже довезла своего пассажира, и не одного...

6. Когда очень любишь кукол и фильмы ужасов, но не можешь определиться, что из этого круче

7. Хочешь, чтобы рядом с твоей машиной никто не парковался? Просто укрась ее

8. Кажется, в этой коробке со стеклом не только кот, но и сам Шредингер

9. Это просто камень, ничего такого

10. А это не глаза жуткого монстра, а ягоды гуараны

11. А вот тут мы сдаемся. Не знаем, что это, но видок у этой штуки так себе

12. Даже тем, кто не боится пауков, будет не по себе от такого пейзажа

13. «Этот парень ползал рядом с входом в мою квартиру»

14. Тест на трипофобию

15. «Нашел это у себя на работе. Теперь я проклят?»

16. Кому нужны эти ваши подушки безопасности?

17. Неправильный скворечник с неправильными птицами

18. Вы когда-нибудь видели что-то более странное и пугающее?

19. Этот кактус, кажется, отрастил щупальца

20. Это должно украшать сад или отпугивать всех, кто подходит к участку?

21. Вряд ли кто-то рискнет присесть в это кресло

22. «Пока я был в магазине, рядом с моей машиной припарковалась вот эта»

23. Добро пожаловать в Центральную Флориду!

24. Селфи любителя скорости и грозы насекомых

25. Военизированный отряд телепузиков

Воодушевляющий бонус: страхи отступают, если посмотреть на происходящее с разных сторон

А что показалось вам особенно пугающим в этой подборке?