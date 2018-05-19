20+ доказательств того, что в каждой работе можно найти свой кайф

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Для многих работа была и остается местом, куда ходить скорее приходится, чем хочется. Но есть и счастливчики, которым тяжелые трудовые будни даже в кошмарах не снятся: они умеют превращать работу в сплошное удовольствие. Герои следующих фото как раз из таких.

AdMe.ru собрал 24 фотографии, которые доказывают, что даже в самый суровый рабочий день найдется то, что вызовет у вас улыбку.

Просто морские пехотинцы решили устроить себе небольшой перерыв

«Эта милая стюардесса выходит на пенсию, и сегодня ее последний полет»

«Кей уходит на пенсию, сегодня ее последний рейс. Сентябрь 1968-го — февраль 2016-го. 47 лет».

День собак на работе

Телефонная конференция прошла весьма продуктивно

Пожалуй, самые позитивные грузчики в мире

«Коллега привела на работу своего козленка. Он уснул у меня на руках»

«Не уверен, но похоже, что этот замечательный трон из клавиатур сделал Бен и его коллеги-бухгалтеры»

«Это мой первый рабочий день после 1-го апреля»

«Кажется, у нас появился новый сотрудник»

Коробок в офисе много не бывает

Когда предложил людям за окном пообедать, а они не отказались

Признайтесь, вы всегда хотели сделать так же

Развлечение без отрыва от производства

Когда решил немного развлечься на обеде

«Коллеги назвали его Призраком»

Когда на работе ничто не отвлекает от веселья

«Коллега пришла на совещание со своим набором соусов для наггетсов»

«Соберите все соусы, щелкните пальцами, и половина куриных наггетсов исчезнет».

Когда собака не только лучший друг человека, но и главный помощник на работе

День рождения коллеги дает повод проявить все свои творческие способности

Когда начальника нет на работе

«Босс купил для сотрудников Xbox One и Mortal Kombat XL на свои деньги, чтобы поднять корпоративный дух»

Коллега съел твой сэндвич — восстановить справедливость может только дуэль

Когда твои коллеги — дурни

«Вот как можно хорошо провести день на работе»

А как вы справляетесь с напряжением на работе?