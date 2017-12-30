25 доказательств того, что в дороге можно всякого насмотреться

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Дорога — это то самое место, где можно встретить интересных попутчиков и найти сюжеты для сотни необычных историй. AdMe.ru собрал 25 фотографий, которые доказывают, что в дорожном путешествии скучно не бывает. Главное — не забывать о безопасности. Кстати, в конце вас ждет забавный бонус.

О, привет, женщина-кошка!

Водитель этого автомобиля, видимо, решил, что дорога — это лава

Во время наводнения доставщик пиццы оказался на затопленной дороге, но спас коробки с пиццей. Герой, который был нужен городу

Ребята были слегка навеселе и ночью поставили большого игрушечного динозавра посередине дороги

Одна половина этой дороги принадлежит Германии, а другая — Голландии

«Спас сегодня этого малыша. Он был на середине дороги»

Движение на этой дороге было затруднено из-за... гигантского надувного миньона

«Парень, застрявший в дорожной пробке рядом со мной, заскучал и стал надувать мыльные пузыри»

«Решил я как-то ночью прокатиться по окрестностям, а тут такое...»

Вроде бы ничего особенного — всего лишь курица, идущая по дороге. Но как классно она попала в кадр

Дорожная камера в Монреале поймала в кадр вот эту снежную сову

Наверное, идет в Ривенделл на встречу с эльфами

«Мой друг спас ленивца прямо с середины дороги»

Этот парень сидит на обочине дороги в Южной Африке и вместо того, чтобы просить милостыню, он рассказывает проезжающим обзоры книг, которые прочитал. Если людям нравится обзор, они покупают книгу. Так этот парень зарабатывает себе на жизнь

Утренний час пик в Йеллоустонском национальном парке

Лайфхак: как сохранять спокойствие в пробке

Парень остановил движение, чтобы семейство уток смогло безопасно перейти через дорогу

«Один из моих друзей прислал фотографию из своего автомобильного путешествия»

Вот чем можно заняться, когда попал в ДТП и ждешь приезда полиции

Грузовичок с шавермой открылся прямо посреди дороги во время пробки

Фермер остановил движение, чтобы его 5 тысяч уток могли пересечь дорогу и добраться до водоема

Коала задерживает движение на кольцевой

Каждый год в этом маленьком городке перекрывается движение и около 12 тысяч человек выходят на улицы, чтобы вместе поужинать

Движение на дороге рядом с национальным парком в Намибии полностью остановилось из-за того, что два льва решили поваляться. Местные жители 10 минут наблюдали за сценой, пока львы не ушли с дороги