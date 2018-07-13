25 детей, чьи эмоции настолько яркие, что от них можно спокойно ослепнуть
Дети не могут выразить все свои чувства словами, однако очень многое написано на их лицах. К примеру, вы знаете, как дети реагируют на собачьи поцелуи, обычный снег или новость о том, что им придется уживаться с 4 братьями и сестрами? Эти эмоции не описать, их нужно только видеть.
В новой подборке AdMe.ru — доказательства того, что по части мимики дети дадут фору любому взрослому.
Причина № 82, по которой не стоит оставлять детей одних с отцом
Когда узнаешь, что у тебя 4 брата и сестры
Любовь к обнимашкам и котикам зарождается в детстве
Так выглядит неудавшийся выпендреж
Не так давно живешь на свете, а уже устал от магазинов
«О, смотри, лимон!»
«Наша дочь кладет руку на щеку вот так каждый раз, когда мы меняем ей подгузник»
Когда чертовски хорош и знаешь это
Когда у тебя пытаются отжать морковь
«Кажется, что мой племянник уже видел в жизни некоторое дерьмо»
Одна из самых смешных вещей — наблюдать за тем, как ребенок познает, что съедобно, а что нет
Когда в праздники сладости продают с 50-процентной скидкой, а ты вдруг решил взвеситься
«Погоди, что это ты сейчас сделал?!»
Когда ты доволен своей новой игрушкой, какой бы странной она ни была
Этот мир нуждается в суровых супергероях
Когда первый раз попробовал снег и одобряешь его вкус
Так выглядит настоящее умиротворение
— Чем займемся вечером, сынок?
— Как обычно, постараемся захватить мир, пап!
Наслаждение в чистом виде
Ребенок-подозревака
Когда полностью соответствуешь своему персонажу
«Эй, детка, не хочешь немного пошалить?»
Когда вдруг понял, что завтра придется идти в детский садик, и приуныл
Так выглядит удивление от проехавшего мимо грузовика
И куда девается этот мальчишка?
Насколько богатая мимика у ваших детей? Поделитесь самыми смешными их фотографиями.
Фото на превью LordRahl7722 / imgur