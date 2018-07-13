25 детей, чьи эмоции настолько яркие, что от них можно спокойно ослепнуть

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Дети не могут выразить все свои чувства словами, однако очень многое написано на их лицах. К примеру, вы знаете, как дети реагируют на собачьи поцелуи, обычный снег или новость о том, что им придется уживаться с 4 братьями и сестрами? Эти эмоции не описать, их нужно только видеть.

В новой подборке AdMe.ru — доказательства того, что по части мимики дети дадут фору любому взрослому.

Причина № 82, по которой не стоит оставлять детей одних с отцом

Когда узнаешь, что у тебя 4 брата и сестры

Любовь к обнимашкам и котикам зарождается в детстве

Так выглядит неудавшийся выпендреж

Не так давно живешь на свете, а уже устал от магазинов

«О, смотри, лимон!»

«Наша дочь кладет руку на щеку вот так каждый раз, когда мы меняем ей подгузник»

Когда чертовски хорош и знаешь это

Когда у тебя пытаются отжать морковь

«Кажется, что мой племянник уже видел в жизни некоторое дерьмо»

Одна из самых смешных вещей — наблюдать за тем, как ребенок познает, что съедобно, а что нет

Когда в праздники сладости продают с 50-процентной скидкой, а ты вдруг решил взвеситься

«Погоди, что это ты сейчас сделал?!»

Когда ты доволен своей новой игрушкой, какой бы странной она ни была

Этот мир нуждается в суровых супергероях

Когда первый раз попробовал снег и одобряешь его вкус

Так выглядит настоящее умиротворение

— Чем займемся вечером, сынок? — Как обычно, постараемся захватить мир, пап!

Наслаждение в чистом виде

Ребенок-подозревака

Когда полностью соответствуешь своему персонажу

«Эй, детка, не хочешь немного пошалить?»

Когда вдруг понял, что завтра придется идти в детский садик, и приуныл

Так выглядит удивление от проехавшего мимо грузовика

И куда девается этот мальчишка?

Lmfaoo I love kids. They’re so funny pic.twitter.com/bEVYY0HKtF — sam🇯🇲 (@SamanthaW__) July 4, 2018

Насколько богатая мимика у ваших детей? Поделитесь самыми смешными их фотографиями.