25 доказательств того, что старость входит в нашу жизнь без стука
Жизнь поражает своей стремительностью: не успели мы толком свыкнуться с мыслью, что стали взрослыми, и найти в этом плюсы, как на горизонте появляется новый гость — старость. Ее первые ласточки прилетают в шутках друзей и близких, в собственных ощущениях и в перемене привычек, в моменты осознания, что между нами и теми, кому 16, — пропасть. При этом самим нам может не быть и 30.
Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что нам с вами хватит сил и чувства юмора, чтобы оставаться молодыми душой и в 90.
Когда на день рождения перестают желать расти большим и сильным и называют вещи своими именами
Первые звоночки
Пенсионер — это не надпись в соответствующем удостоверении, а состояние души
Только став старым и мудрым, как Каа, начинаешь видеть суть вещей
Мужчины 25+, добро пожаловать в клуб!
Симптом, сигнализирующий о старости еще до появления морщин
Время не щадит никого
А что, пробник — это удобно
На этой неделе я понял, что стал уже взрослым:
- слежу за акциями в «Копейкином доме», «Закромах», «Пятерочке» и т. д.;
- перестал извлекать маслины / оливки из блюд;
- на Новый год с интересом (!) смотрел «Иронию судьбы»;
- написал гневный отзыв о работе одного учреждения (по делу, а не ради отзыва);
- строго слежу за очередью, в которой стою;
- нахожу нынешнюю молодежь оборзевшей, безграмотной, потерянной и т. д.;
- современная музыка — шлак;
- ношу на ключах бонусный брелок Fix Price;
- употребляю фразу «Вот в наше время!»;
- я дважды женат и по собственной инициативе начал ремонт.
Мне 24. © JamesD.Greez
Когда друзья уже видят, что ты постарел, а ты этого еще не понял
«Сегодня я понял, что старею, когда заряжал сыну... кроссовки»
А кому из нас в детстве люди, старше 30 лет, не казались древними стариками?
В жизни каждого человека наступает такой неловкий момент
Или такой. От которого становится не менее тоскливо
Слушайте свой организм: он предупредит, когда старость будет на пороге
После 30 все мы немного голуби
Самое интересное начинается, когда в новогоднюю ночь ложишься уже в 22:00
Старость подкрадывается незаметно
Когда тебе немного за 20
А затем ловишь себя на том, что заказываешь циркониевый браслет в телемагазине
Коротко о том, как меняется семейная жизнь за 10 лет
От судьбы не уйдешь
«Слева — Моника Беллуччи, 54 года, справа — я, 19 лет»
С возрастом даже подъем по лестнице превращается в тяжелое испытание
Предупрежден — значит вооружен
А вы уже замечали у себя «симптомы старости», подобные тем, что обнаружились у героев нашей подборки?
Фото на превью DocPrm / Pikabu