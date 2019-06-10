25 доказательств того, что старость входит в нашу жизнь без стука

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Жизнь поражает своей стремительностью: не успели мы толком свыкнуться с мыслью, что стали взрослыми, и найти в этом плюсы, как на горизонте появляется новый гость — старость. Ее первые ласточки прилетают в шутках друзей и близких, в собственных ощущениях и в перемене привычек, в моменты осознания, что между нами и теми, кому 16, — пропасть. При этом самим нам может не быть и 30.

Мы в AdMe.ru искренне надеемся, что нам с вами хватит сил и чувства юмора, чтобы оставаться молодыми душой и в 90.

Когда на день рождения перестают желать расти большим и сильным и называют вещи своими именами

Первые звоночки

Пенсионер — это не надпись в соответствующем удостоверении, а состояние души

Только став старым и мудрым, как Каа, начинаешь видеть суть вещей

Мужчины 25+, добро пожаловать в клуб!

Симптом, сигнализирующий о старости еще до появления морщин

Время не щадит никого

А что, пробник — это удобно

На этой неделе я понял, что стал уже взрослым: слежу за акциями в «Копейкином доме», «Закромах», «Пятерочке» и т. д.;

перестал извлекать маслины / оливки из блюд;

на Новый год с интересом (!) смотрел «Иронию судьбы»;

написал гневный отзыв о работе одного учреждения (по делу, а не ради отзыва);

строго слежу за очередью, в которой стою;

нахожу нынешнюю молодежь оборзевшей, безграмотной, потерянной и т. д.;

современная музыка — шлак;

ношу на ключах бонусный брелок Fix Price;

употребляю фразу «Вот в наше время!»;

я дважды женат и по собственной инициативе начал ремонт. Мне 24. © JamesD.Greez

Когда друзья уже видят, что ты постарел, а ты этого еще не понял

«Сегодня я понял, что старею, когда заряжал сыну... кроссовки»

А кому из нас в детстве люди, старше 30 лет, не казались древними стариками?

В жизни каждого человека наступает такой неловкий момент

Или такой. От которого становится не менее тоскливо

Слушайте свой организм: он предупредит, когда старость будет на пороге

После 30 все мы немного голуби

Самое интересное начинается, когда в новогоднюю ночь ложишься уже в 22:00

Старость подкрадывается незаметно

Когда тебе немного за 20

А затем ловишь себя на том, что заказываешь циркониевый браслет в телемагазине

Коротко о том, как меняется семейная жизнь за 10 лет

От судьбы не уйдешь

«Слева — Моника Беллуччи, 54 года, справа — я, 19 лет»

С возрастом даже подъем по лестнице превращается в тяжелое испытание

Предупрежден — значит вооружен

А вы уже замечали у себя «симптомы старости», подобные тем, что обнаружились у героев нашей подборки?