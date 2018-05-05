25 доказательств того, что самоеды созданы дарить сумасшедший заряд позитива

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мало кто знает, что эти милые пушистые облачка — одна из древнейших пород собак. И является верным другом северных племен уже на протяжении 3 000 лет. По одной из версий, свое оригинальное название они получили за то, что, будучи запряженными в сани, сливались со снегом и казалось, что упряжка едет сама. Отсюда и пошло название «сами едущие», а позже и просто «самоед». В нашей статье мы собрали для вас самые мимимишные фотографии этих очаровательных собак.

AdMe.ru также попал под очарование этих няшных созданий, так что смотрим и улыбаемся вместе.

25. Вот так выглядит счастье

24. Фотогеничность уровня «бог»

23. До визга хозяйки осталось 3... 2... 1

22. Кажется, он что-то задумал

21. На этом снимке идеально все

20. Пандопес или песопанда?

19. Добро пожаловать в сказку

18. И так после каждой прогулки

17. Да, именно так нужно надевать этот воротник

16. Сбой в матрице или просто две одинаковые собаки одинаково отдыхают?

15. Модницам на заметку

14. Кажется, щенок сломался

13. Вот как надо делать селфи

12. Найдите лишнее

11. «Красотка, что ты делаешь сегодня вечером?»

10. «Я на ручках, а ты нет»

8. Вот кому действительно идут очки

8. Кажется, у вас щенки рассыпались

7. «Давай, расскажи мне, как ты не любишь собак»

6. Просто царь

5. Друзья на века

4. Теперь вы знаете, как выглядит ожившая радуга

3. Ничего необычного, просто песик едет на работу

2. Кажется, готовится всемирный заговор

1. Обычные будни самоедов и их хозяев