25 доказательств того, что с мужской логикой невозможно спорить
Мужчины умеют произвести впечатление: расчистить снег во дворе или прибраться в доме вдвое быстрее, чем нужно; купить жене перец, даже если они понятия не имеют, как его выбирать; порадовать любимую правильным букетом. Их оригинальные поступки остаются в памяти и ждут своего часа, чтобы послужить аргументом против жалоб на «женскую логику».
Герои подборки AdMe.ru на собственном опыте убедились в том, что нет смысла искать логическое объяснение некоторым действиям мужчин.
С заботой о любимой женщине
«Попросила мужа разрезать 2 кусочка пиццы пополам, чтобы угостить сына разными начинками. Вот как он разрезал их пополам. И это не шутка»
Просто железный аргумент
Этот мужчина серьезно настроен на брак
Когда вдруг осознал пользу косметики
«Жена ненавидит это мое фото, так что я подарил ей покрывало с ним на День святого Валентина»
Когда очень хочется наконец поесть борща
«Муж сказал, что собирается сделать раму для кровати. Я думала, что это для нашего нового матраса. Оказалось, что это для кота»
Когда ты по натуре не слишком привередливый
«Муж подруги думал, что в микроволновке футболка высохнет быстрее»
Когда жена отправила чистить снег, а у тебя еще масса планов на день
«Зачем мне 42 мегапикселя? Делать селфи! Фоткаем, скажем, белку. Потом увеличиваем, еще раз увеличиваем. И вот он я — в отражении в глазу белки!»
Когда жена сказала переложить рис в пакет и убрать в холодильник, но ты был на своей волне
Но есть ведь еще полотенца, одеколон и шампунь
Когда фотографируешь любимого vs. Когда он фотографирует тебя
Мужская дружба все больше напоминает женскую
«Жена попросила горячей воды с лимоном. Инструкция выполнена на 100 %»
Зачем использовать тряпку, если можно все в доме пропылесосить?
«Жена попросила приготовить завтрак. Это деконструированный обугленный болонский сэндвич с горчицей»
Не зря же продирался сквозь пробки
Перестраховался раз и навсегда
«Муж оставил мне зарядку от ноутбука с сюрпризом»
Когда застрял посреди проезжей части, лень толкать машину снаружи и решаешь раскачать ее изнутри
«Так красиво в интернете ко мне еще никто не подкатывал»
Чуть-чуть промахнулся
Что скажете, кто из героев подборки заслужил приз зрительских симпатий?
Фото на превью keybladekairi / twitter