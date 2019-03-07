25 доказательств того, что с мужской логикой невозможно спорить

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Мужчины умеют произвести впечатление: расчистить снег во дворе или прибраться в доме вдвое быстрее, чем нужно; купить жене перец, даже если они понятия не имеют, как его выбирать; порадовать любимую правильным букетом. Их оригинальные поступки остаются в памяти и ждут своего часа, чтобы послужить аргументом против жалоб на «женскую логику».

Герои подборки AdMe.ru на собственном опыте убедились в том, что нет смысла искать логическое объяснение некоторым действиям мужчин.

С заботой о любимой женщине

«Попросила мужа разрезать 2 кусочка пиццы пополам, чтобы угостить сына разными начинками. Вот как он разрезал их пополам. И это не шутка»

Просто железный аргумент

Этот мужчина серьезно настроен на брак

Когда вдруг осознал пользу косметики

«Жена ненавидит это мое фото, так что я подарил ей покрывало с ним на День святого Валентина»

Когда очень хочется наконец поесть борща

«Муж сказал, что собирается сделать раму для кровати. Я думала, что это для нашего нового матраса. Оказалось, что это для кота»

Когда ты по натуре не слишком привередливый

«Муж подруги думал, что в микроволновке футболка высохнет быстрее»

Когда жена отправила чистить снег, а у тебя еще масса планов на день

«Зачем мне 42 мегапикселя? Делать селфи! Фоткаем, скажем, белку. Потом увеличиваем, еще раз увеличиваем. И вот он я — в отражении в глазу белки!»

Когда жена сказала переложить рис в пакет и убрать в холодильник, но ты был на своей волне

Но есть ведь еще полотенца, одеколон и шампунь

Когда фотографируешь любимого vs. Когда он фотографирует тебя

Мужская дружба все больше напоминает женскую

«Жена попросила горячей воды с лимоном. Инструкция выполнена на 100 %»

Зачем использовать тряпку, если можно все в доме пропылесосить?

«Жена попросила приготовить завтрак. Это деконструированный обугленный болонский сэндвич с горчицей»

Не зря же продирался сквозь пробки

Перестраховался раз и навсегда

«Муж оставил мне зарядку от ноутбука с сюрпризом»

Когда застрял посреди проезжей части, лень толкать машину снаружи и решаешь раскачать ее изнутри

«Так красиво в интернете ко мне еще никто не подкатывал»

Чуть-чуть промахнулся

Что скажете, кто из героев подборки заслужил приз зрительских симпатий?