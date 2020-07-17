25+ фото персидских котиков, которых хочется целовать и тискать без остановки

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Персидские коты — это милые создания, похожие на облака с приплюснутыми носиками. Любой счастливый обладатель персов (автор этой статьи тоже) со всей ответственностью подтвердит, что милее этих котиков никого нет на свете. В нашей статье вы познакомитесь с наиболее харизматичными представителями этой породы. Кстати, когда мы ее готовили, неожиданно оказалось, что мы почти собрали каст для «Властелина колец».

Мы в AdMe.ru настоятельно рекомендуем поделиться с нами фотками своих любимцев — неважно, какой они породы. Кстати, в бонусе вас ждет кое-что нереально умилительное.

Когда ты прекрасен и не можешь этого скрывать

Так и хочется дотронуться до этого язычка

Идеальные белые «усы»

«Возможно, ей интересно, почему я провожу так много часов в своей комнате?»

Персидский император Ксеркс II

Любовная любовь

Когда постиг дзен

Нам самим интересно, что же он там увидел

Банановые сны

И где же скрывалась вся эта пушистость?

Ник Фьюрри отдыхает в своем «кабинете»

«Наша милая 8-летняя персидская кошка»

Если вы не знали, как выглядит спящее облако, то вот

«Коко ненавидит пробки»

«А еще под нашу музыку можно делать вот так»

Кажется, хозяину пора прятать тапки

Безудержное веселье

Когда сказали, что персидские коты не самые мимимишные

«Наша маленькая сплюснутая мордашка»

«Мои прекрасные персы Лили (белый окрас) и Финли (серебряный окрас). Братик и сестричка»

Так вот с кого срисовывали Муфасу из «Короля льва»!

«Это мой персидский котенок. Его зовут Гэндальф Серый, и ему будет 3 месяца в эту пятницу»

Приятного аппетита, мистер Кот

«Мой лучший друг Фрэнк»

«Эх, пошел за одним котенком... но... поздоровайтесь с Мерри и Пиппином!»

Очаровательные глазки

«Что ты там делаешь?»

У всех этих котиков на мордочках все стадии утренней тоски