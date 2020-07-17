AdMe
НовоеПопулярное
Творчество
Свобода
Жизнь

25+ фото персидских котиков, которых хочется целовать и тискать без остановки

414256
3k

Персидские коты — это милые создания, похожие на облака с приплюснутыми носиками. Любой счастливый обладатель персов (автор этой статьи тоже) со всей ответственностью подтвердит, что милее этих котиков никого нет на свете. В нашей статье вы познакомитесь с наиболее харизматичными представителями этой породы. Кстати, когда мы ее готовили, неожиданно оказалось, что мы почти собрали каст для «Властелина колец».

Мы в AdMe.ru настоятельно рекомендуем поделиться с нами фотками своих любимцев — неважно, какой они породы. Кстати, в бонусе вас ждет кое-что нереально умилительное.

Когда ты прекрасен и не можешь этого скрывать

Так и хочется дотронуться до этого язычка

© moneypenny3366 / reddit

Идеальные белые «усы»

© Ronita0208 / reddit

«Возможно, ей интересно, почему я провожу так много часов в своей комнате?»

© RearAdmiralNeptune / reddit

Персидский император Ксеркс II

© reddit

Любовная любовь

Когда постиг дзен

© Rossii / reddit

Нам самим интересно, что же он там увидел

© lakking / reddit

Банановые сны

© nicehatdood / reddit

И где же скрывалась вся эта пушистость?

© NavillusHaras / reddit

Ник Фьюрри отдыхает в своем «кабинете»

© Stefferdiddle / reddit

«Наша милая 8-летняя персидская кошка»

© -Dags- / reddit

Если вы не знали, как выглядит спящее облако, то вот

© Kissed_By_Fire_xo / reddit

«Коко ненавидит пробки»

© juliaro33 / reddit

«А еще под нашу музыку можно делать вот так»

Кажется, хозяину пора прятать тапки

© Ronita0208 / reddit

Безудержное веселье

© fasquashcouldsmile / reddit

Когда сказали, что персидские коты не самые мимимишные

© bbpiercist / reddit

«Наша маленькая сплюснутая мордашка»

© scceberscoo / reddit

«Мои прекрасные персы Лили (белый окрас) и Финли (серебряный окрас). Братик и сестричка»

© Oh-Lord-Yeah / reddit

Так вот с кого срисовывали Муфасу из «Короля льва»!

© stephanie_berger / reddit

«Это мой персидский котенок. Его зовут Гэндальф Серый, и ему будет 3 месяца в эту пятницу»

© Ygsendd / reddit

Приятного аппетита, мистер Кот

© k4uter / reddit

«Мой лучший друг Фрэнк»

© littlerimsss / reddit

«Эх, пошел за одним котенком... но... поздоровайтесь с Мерри и Пиппином!»

© mortiousprime / reddit

Очаровательные глазки

© BeQuick3 / reddit

«Что ты там делаешь?»

© millejc / reddit

У всех этих котиков на мордочках все стадии утренней тоски

© Mustngcrze / reddit

Бонус: купание черного котика

Фото на превью lakking / reddit
414256
3k