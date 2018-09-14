25 диалогов, наполненных неповторимым одесским колоритом
Одесса — город необычный. Об уникальном сленге местных жителей снимают фильмы и пишут книги, а цитаты из диалогов превращаются в крылатые фразы. И уж чего одесситам не занимать, так это жизнелюбия и неповторимого чувства юмора.
AdMe.ru собрал порцию цитат, «подслушанных» на улицах этого чудесного города. Остаться равнодушным к этому уникальному взгляду на жизнь ну просто невозможно — убедитесь сами.
- — Фаечка, вы бы таки хоть плаванием занялись! Совсем потеряли форму...
— Ой, я вас умоляю! Вон киты всю жизнь плавают, и шо, стройнее меня?!
- — Остап Львович, вы меня совсем позабыли!
— Мадам, шоб вы себе знали, вы у меня из головы даже покурить не выходите!
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Маленький Боря никогда не кричал в магазине детских игрушек «купи-купи-купи!». Он начинал с какой-нибудь отвлеченной темы. Например:
— Папа, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным?
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— Беня, я слышал, вы женитесь!
— Таки да!
— И как вам ваша будущая жена?
— Ой, сколько людей — столько и мнений. Маме нравится, мне — нет!
- Как говорила мудрая тетя Фира, «мозги не брови: если их нет — не нарисуешь».
- — Моня, не шкварчи! Гардероб для женщины — это лекарство! А на здоровье экономить нельзя...
- — Софочка, ты вся такая воздушная...
— Шо, как безе?
— Нет, как тревога!
- — Веня, как ты мог подумать не посоветовавшись?!
- — Семен Маркович, вы знаете, шо такое детектор лжи?
— Ой, Беня, сказать, шо знаю, — это ничего не сказать!
— И шо, вы его видели?
— Та шо там видел! Меня угораздило на нем жениться!
- — Изя! Наш сын окончил институт с красным дипломом. Надо ему что-то подарить!
— А шо, красный диплом был плохой подарок?
- — Фима, ты помнишь, что при нагревании тело расширяется?
— Да, и шо из этого?
— Так, значит, я не толстая, а просто чертовски горячая!
- — Изя, или мы сначала сделаем, как я сказала, или, наоборот, как я сказала, так и сделаем!
- — Соломон Маркович, научите, как жить по средствам?
— Жить по средствам, Шмулик, несложно. Сложно найти средства, по которым можно жить.
- — Сема, я была такой дурой в молодости...
— Не переживай... Ты и сейчас молодо выглядишь!
- — Все, шо ни делается, — к лучшему. Просто не всегда — к вашему.
- — Мозги, Моня, дело такое: обычно их не видно, но, когда их не хватает — заметно!
- — Сонечка, вам нравятся клоуны?
— Вокруг? Или в цирке?
- — Яша, настоящий джентльмен никогда не скажет: «Как была дура дурой, так ею и осталась». Он скажет: «Мадам, время над вами не властно!»
- — Ой, не пудрите мине мозги, мужчина! Сегодня и без вас понедельник!
- — Изя, ты спишь?
— Не-а...
— А шо глаза закрыл?
— Зрение экономлю.
- — Маня, вы знаете, шо тaкое этикет?
— Шо?
— Этикет — это когда думаешь «шоб ты сдох!», а говоришь «добрый день!».
- — Я не глупая Филя, у меня просто-таки склад ума такой!
— Склад твой, Цилечка, по ходу, ограбили!
- Роза на приеме у врача:
— Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь.
Роза — мужу:
— Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!
- Как говорила тетя Циля, «самый страшный вид безработицы — неработающая голова».
- — Фима, шо вы делаете на работе?
— А на работе я таки устаю за деньги.
- — Семен Маркович, вот сколько вы мне лет дадите?
— Софочка, ну по цвету губ — 17, по изгибу бровей — таки 16, по цвету лица — не больше 20. Итого — 53!
- — Фима, и шо с проблемой?
— Я ее решил.
— И как ты ее решил?
— Я решил, шо это не проблема.