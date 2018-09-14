25 диалогов, наполненных неповторимым одесским колоритом

Одесса — город необычный. Об уникальном сленге местных жителей снимают фильмы и пишут книги, а цитаты из диалогов превращаются в крылатые фразы. И уж чего одесситам не занимать, так это жизнелюбия и неповторимого чувства юмора.

AdMe.ru собрал порцию цитат, «подслушанных» на улицах этого чудесного города. Остаться равнодушным к этому уникальному взгляду на жизнь ну просто невозможно — убедитесь сами.

  • — Фаечка, вы бы таки хоть плаванием занялись! Совсем потеряли форму...
    — Ой, я вас умоляю! Вон киты всю жизнь плавают, и шо, стройнее меня?!
  • — Остап Львович, вы меня совсем позабыли!
    — Мадам, шоб вы себе знали, вы у меня из головы даже покурить не выходите!

  • Маленький Боря никогда не кричал в магазине детских игрушек «купи-купи-купи!». Он начинал с какой-нибудь отвлеченной темы. Например:
    — Папа, а твое детство тоже было тяжелым и безрадостным?

  • — Беня, я слышал, вы женитесь!
    — Таки да!
    — И как вам ваша будущая жена?
    — Ой, сколько людей — столько и мнений. Маме нравится, мне — нет!

  • Как говорила мудрая тетя Фира, «мозги не брови: если их нет — не нарисуешь».
  • — Моня, не шкварчи! Гардероб для женщины — это лекарство! А на здоровье экономить нельзя...
  • — Софочка, ты вся такая воздушная...
    — Шо, как безе?
    — Нет, как тревога!
  • — Веня, как ты мог подумать не посоветовавшись?!
  • — Семен Маркович, вы знаете, шо такое детектор лжи?
    — Ой, Беня, сказать, шо знаю, — это ничего не сказать!
    — И шо, вы его видели?
    — Та шо там видел! Меня угораздило на нем жениться!
  • — Изя! Наш сын окончил институт с красным дипломом. Надо ему что-то подарить!
    — А шо, красный диплом был плохой подарок?
  • — Фима, ты помнишь, что при нагревании тело расширяется?
    — Да, и шо из этого?
    — Так, значит, я не толстая, а просто чертовски горячая!
  • — Изя, или мы сначала сделаем, как я сказала, или, наоборот, как я сказала, так и сделаем!
  • — Соломон Маркович, научите, как жить по средствам?
    — Жить по средствам, Шмулик, несложно. Сложно найти средства, по которым можно жить.
  • — Сема, я была такой дурой в молодости...
    — Не переживай... Ты и сейчас молодо выглядишь!
  • — Все, шо ни делается, — к лучшему. Просто не всегда — к вашему.
  • — Мозги, Моня, дело такое: обычно их не видно, но, когда их не хватает — заметно!
  • — Сонечка, вам нравятся клоуны?
    — Вокруг? Или в цирке?
  • — Яша, настоящий джентльмен никогда не скажет: «Как была дура дурой, так ею и осталась». Он скажет: «Мадам, время над вами не властно!»
  • — Ой, не пудрите мине мозги, мужчина! Сегодня и без вас понедельник!
  • — Изя, ты спишь?
    — Не-а...
    — А шо глаза закрыл?
    — Зрение экономлю.
  • — Маня, вы знаете, шо тaкое этикет?
    — Шо?
    — Этикет — это когда думаешь «шоб ты сдох!», а говоришь «добрый день!».

  • — Я не глупая Филя, у меня просто-таки склад ума такой!
    — Склад твой, Цилечка, по ходу, ограбили!
  • Роза на приеме у врача:
    — Больше бывайте на свежем воздухе и теплее одевайтесь.
    Роза — мужу:
    — Врач прописал мне отдых на море и норковую шубу!
  • Как говорила тетя Циля, «самый страшный вид безработицы — неработающая голова».
  • — Фима, шо вы делаете на работе?
    — А на работе я таки устаю за деньги.
  • — Семен Маркович, вот сколько вы мне лет дадите?
    — Софочка, ну по цвету губ — 17, по изгибу бровей — таки 16, по цвету лица — не больше 20. Итого — 53!
  • — Фима, и шо с проблемой?
    — Я ее решил.
    — И как ты ее решил?
    — Я решил, шо это не проблема.

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3 Комментарии
  • 14 сентября 2018
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