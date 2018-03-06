25 доказательств того, что настоящая взрослая жизнь — это не то, о чем мы мечтали в детстве
Взрослея, каждый из нас понимает, что мечты детства и реальность немного не соответствуют друг другу. На смену ярким представлениям о взрослой жизни приходит осознание, что дальше будет еще веселей. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя подборка.
AdMe.ru решил собрать самые ироничные высказывания про взрослую жизнь от настоящих гуру житейского юмора. Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях.
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Когда взрослая жизнь достигла своего пика
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«Врач посоветовал мне есть побольше рыбы»
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Фото на превью iliketweet/twitter