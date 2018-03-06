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Взрослея, каждый из нас понимает, что мечты детства и реальность немного не соответствуют друг другу. На смену ярким представлениям о взрослой жизни приходит осознание, что дальше будет еще веселей. Именно этому и посвящена наша сегодняшняя подборка.