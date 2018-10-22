25 доказательств того, что мужчины знают, как с толком проводить время

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Кажется, у мужчин намного лучше выходит жить по собственным правилам, не оглядываясь на окружающих и не слишком переживая, какое они создают впечатление. И каждое фото из этой подборки доказывает, что для отцов, братьев, приятелей или мужей жизнь полна безудержного веселья при любых обстоятельствах.

AdMe.ru в очередной раз убедился в том, что представители сильного пола знают, как незабываемо провести время.

«Муж нашел лучшее применение моего подарка на день рождения»

Скейтбордист-везунчик 80-го уровня

«На том сафари я сделала около 200 фото. Это единственный снимок, который сделал мой муж»

Повелитель собак, или Как заставить 11 животных усидеть перед камерой

Лайфхак для тех, чья работа скучна и рутинна, а минуту славы все равно хочется

Кажется, он решил немного охладиться

Когда считаешь, что твой костюм достаточно хорош, и тебя совсем ничего не смущает

Селфи в лифте, набитом до отказа людьми, — то еще испытание, но не для этого умиротворенного парня

Неожиданный и прекрасный косплей на Лару Крофт

«Моя любимая кружка. Я купил ее в секонд-хенде и понятия не имею, кто все эти люди»

Этот мужчина слушает «Металлику» и просто наслаждается

Когда собаки у тебя нет, а проветриться надо

Он принес свой игровой компьютер в библиотеку, причем в нескольких сумках

Каждый мужчина в душе — ребенок, мечтающий хорошенько разбежаться и прыгнуть в море

Когда страховая компания попросила фото с места аварии

Этот парень знает, какими должны быть фото, чтобы их просматривали чаще 1 раза в год

Когда решил выделиться, немного потеснив супругу в кадре

«Отправился на карнавал. Нашел там лучшего друга»

В антикварных магазинах мужчинам определенно есть чем заняться

«Не могла сегодня одеться, потому что муж украл мой костюм»

Этот мужчина лежал так 20 минут, чтобы сделать фото краба

Вот что бывает, когда просишь мужа прибраться дома. Кажется, пес и рад помочь

Да, мужчины с ушами Микки-Мауса вышли из этой самой машины, все верно

«Подвал моего приятеля затопило, и он сделал все, что мог»

Когда решил сделать крутое фото для Instagram

Какие у вас есть в запасе истории о мужчинах, которые знают толк в развлечениях?