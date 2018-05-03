25 доказательств того, что мужчины определенно существа с другой планеты

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Мужчины очень любят шутить про женскую логику, хотя сами порой творят настолько невообразимые вещи, что никакой логикой это объяснить невозможно. Остается только спасаться чувством юмора и учиться понимать и любить друг друга, несмотря на все наши странности и различия.

AdMe.ru собрал 25 доказательств того, что мужчины точно с Марса. Или вообще из другой галактики.

У мужчин порой очень специфическое понятие порядка

«Мои родители поссорились на свадьбе, потому что папа хотел уйти домой „пораньше“»

Мужская прямолинейность может кого угодно поставить в тупик

Зато мужчины всегда знают, как эффектно исправить последствия своей криворукости

И найдут выход из любой ситуации

«Я запретил студентам пользоваться телефонами на экзамене, даже чтобы просто послушать музыку, и этот парень пришел с виниловым проигрывателем»

«Больше никогда не пришлю мужу видео с тем, как наш ребенок толкается в животе»

Джима Аникстрера прозвали Чувак Розовая Кепка. Являясь владельцем бессрочного абонемента на бейсбольные матчи с 1967 года, он приходит в одной и той же ярко- розовой кепке на все игры вот уже 50 лет. Все для того, чтобы жена могла легко разглядеть его по телевизору и знала, что он действительно на игре, а не изменяет ей

«Муж прислал СМС утром»

Когда папы шутят, обычно никому не смешно

Полунамеки и долгие ухаживания порой не самая сильная сторона мужчин

«Жена купила манекен для работы, и я каждый раз забываю о нем и пугаюсь до визга. Пришлось сделать напоминалку»

Зато мужчины последовательны и не склонны к лишним сантиментам

Мужским представлениям об идеальной девушке иногда просто невозможно соответствовать

Особенно когда их так легко ввести в заблуждение

Брутальный мужской взгляд на искусство ландшафтного дизайна

Как же трудно порой сохранять репутацию слабой и беспомощной...

«Встретила сегодня этого странного парня на дороге»

Когда ты подписал себе смертный приговор, но даже не догадываешься об этом

«Муж вычитал, что тюльпаны нужно хранить без воды и в холоде»

Мужчины часто даже не замечают того, что происходит у них под носом

«Фото из отпуска, которые выкладываю я, и фото из отпуска, которые выкладывает мой парень»

«Нам нравятся кровати и завтраки». «Красота».

Когда голодный мужчина берется за ремонт автомобиля

Зато папы с раннего детства учат, что в жизни не бывает поблажек

Когда попросила мужа помочь с ужином

А с какими сумасшедшими мужскими выходками сталкивались вы?