25 доказательств того, что мужчины определенно существа с другой планеты
Мужчины очень любят шутить про женскую логику, хотя сами порой творят настолько невообразимые вещи, что никакой логикой это объяснить невозможно. Остается только спасаться чувством юмора и учиться понимать и любить друг друга, несмотря на все наши странности и различия.
AdMe.ru собрал 25 доказательств того, что мужчины точно с Марса. Или вообще из другой галактики.
У мужчин порой очень специфическое понятие порядка
«Мои родители поссорились на свадьбе, потому что папа хотел уйти домой „пораньше“»
Мужская прямолинейность может кого угодно поставить в тупик
Зато мужчины всегда знают, как эффектно исправить последствия своей криворукости
И найдут выход из любой ситуации
«Я запретил студентам пользоваться телефонами на экзамене, даже чтобы просто послушать музыку, и этот парень пришел с виниловым проигрывателем»
«Больше никогда не пришлю мужу видео с тем, как наш ребенок толкается в животе»
Джима Аникстрера прозвали Чувак Розовая Кепка. Являясь владельцем бессрочного абонемента на бейсбольные матчи с 1967 года, он приходит в одной и той же ярко- розовой кепке на все игры вот уже 50 лет. Все для того, чтобы жена могла легко разглядеть его по телевизору и знала, что он действительно на игре, а не изменяет ей
«Муж прислал СМС утром»
Когда папы шутят, обычно никому не смешно
Полунамеки и долгие ухаживания порой не самая сильная сторона мужчин
«Жена купила манекен для работы, и я каждый раз забываю о нем и пугаюсь до визга. Пришлось сделать напоминалку»
Зато мужчины последовательны и не склонны к лишним сантиментам
Мужским представлениям об идеальной девушке иногда просто невозможно соответствовать
Особенно когда их так легко ввести в заблуждение
Брутальный мужской взгляд на искусство ландшафтного дизайна
Как же трудно порой сохранять репутацию слабой и беспомощной...
«Встретила сегодня этого странного парня на дороге»
Когда ты подписал себе смертный приговор, но даже не догадываешься об этом
«Муж вычитал, что тюльпаны нужно хранить без воды и в холоде»
Мужчины часто даже не замечают того, что происходит у них под носом
«Фото из отпуска, которые выкладываю я, и фото из отпуска, которые выкладывает мой парень»
«Нам нравятся кровати и завтраки». «Красота».
Когда голодный мужчина берется за ремонт автомобиля
Зато папы с раннего детства учат, что в жизни не бывает поблажек
Когда попросила мужа помочь с ужином
А с какими сумасшедшими мужскими выходками сталкивались вы?
Фото на превью shatohindmitriy/pikabu