25 доказательств того, что масса свободного времени и упорство вместе дают впечатляющий результат
Кто-то в свободное время валяется перед телевизором, читает книжки, гуляет, занимается спортом. Но есть люди, которые выдумывают для себя невероятные занятия!
Мы в AdMe.ru обожаем креатив и представляем вам 25 фотографий от людей, которые всегда найдут, чем заняться. А в конце вас ждет интересный бонус о том, чем могут заниматься в свободное время домашние любимцы.
«Сосед по комнате сделал котика из мыльной пены»
«Моему другу было ну очень скучно»
Интересно, а вещи в горошек есть в его гардеробе?
«Я работала над этой мегасвечой 15 лет и продала ее за $ 200»
Девушка потратила 4 года и 10 000 упаковок от конфет Starburst, чтобы сделать это потрясающее платье
«Моя жена в свободное время практикуется в пеленании на собаке»
Даже детям порой становится скучно, и они рассортировывают шарики по цветам
«Я коллекционирую камни, похожие на яйца»
«Иногда мне становится особенно скучно, и я тренируюсь в балансировке разных вещей на голове моей жены»
«Я сделал эти шахматы из крепежей, которые продаются в магазине»
«Спустя 5 лет я наконец-то собрал полную колоду из случайно найденных мной карт по всему миру»
Француз коллекционирует песок. На данный момент в его коллекции 4769 образцов со всего мира
«Мой папа пытался выращивать ананасы. В этом году он наконец получил урожай. Он так горд, что даже заказал фотосессию с одним из плодов»
«Теперь я знаю, что мех моего кота на солнце может нагреваться до 50 градусов Цельсия»
«Этот шар я скатал за 3 года из мыла, которое становилось слишком маленьким и проскальзывало сквозь решетку»
«Три года назад муж сказал, что мне нужно заняться каким-то хобби. Я думаю, он жалеет о своем предложении»
На работе было совсем нечего делать
«Брат недавно занялся каллиграфией. И вот что я нашел на холодильнике»
«Я невероятно хорош в своем новом хобби складывания фигурок из воздушных шаров»
«Я коллекционирую фотографии собирающихся чихнуть котов»
«Мой друг очень талантлив в калькуляционном искусстве»
«Тебе нужно хобби», — говорили они. «Будет весело», — твердили они
«Мне было скучно, и я прифотошопил Юпитер в кружку с кофе»
Парень из Швеции в свободное время разрисовывает и украшает раковины улиток
Бонус: «Мне кажется, моя кошка подрабатывает моделью в свободное время»
Согласитесь, что эти люди нереально круто проводят время. А чем вы занимаетесь вечерами? Расскажите нам в комментариях!
Фото на превью linkalope / imgur