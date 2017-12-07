25 доказательств того, что масса свободного времени и упорство вместе дают впечатляющий результат

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Кто-то в свободное время валяется перед телевизором, читает книжки, гуляет, занимается спортом. Но есть люди, которые выдумывают для себя невероятные занятия! Мы в AdMe.ru обожаем креатив и представляем вам 25 фотографий от людей, которые всегда найдут, чем заняться. А в конце вас ждет интересный бонус о том, чем могут заниматься в свободное время домашние любимцы.

«Сосед по комнате сделал котика из мыльной пены»

«Моему другу было ну очень скучно»

Интересно, а вещи в горошек есть в его гардеробе?

«Я работала над этой мегасвечой 15 лет и продала ее за $ 200»

Девушка потратила 4 года и 10 000 упаковок от конфет Starburst, чтобы сделать это потрясающее платье

«Моя жена в свободное время практикуется в пеленании на собаке»

Даже детям порой становится скучно, и они рассортировывают шарики по цветам

«Я коллекционирую камни, похожие на яйца»

«Иногда мне становится особенно скучно, и я тренируюсь в балансировке разных вещей на голове моей жены»

«Я сделал эти шахматы из крепежей, которые продаются в магазине»

«Спустя 5 лет я наконец-то собрал полную колоду из случайно найденных мной карт по всему миру»

Француз коллекционирует песок. На данный момент в его коллекции 4769 образцов со всего мира

«Мой папа пытался выращивать ананасы. В этом году он наконец получил урожай. Он так горд, что даже заказал фотосессию с одним из плодов»

«Теперь я знаю, что мех моего кота на солнце может нагреваться до 50 градусов Цельсия»

«Этот шар я скатал за 3 года из мыла, которое становилось слишком маленьким и проскальзывало сквозь решетку»

«Три года назад муж сказал, что мне нужно заняться каким-то хобби. Я думаю, он жалеет о своем предложении»

На работе было совсем нечего делать

«Брат недавно занялся каллиграфией. И вот что я нашел на холодильнике»

«Я невероятно хорош в своем новом хобби складывания фигурок из воздушных шаров»

«Я коллекционирую фотографии собирающихся чихнуть котов»

«Мой друг очень талантлив в калькуляционном искусстве»

«Тебе нужно хобби», — говорили они. «Будет весело», — твердили они

«Мне было скучно, и я прифотошопил Юпитер в кружку с кофе»

Парень из Швеции в свободное время разрисовывает и украшает раковины улиток

Бонус: «Мне кажется, моя кошка подрабатывает моделью в свободное время»

Согласитесь, что эти люди нереально круто проводят время. А чем вы занимаетесь вечерами? Расскажите нам в комментариях!