25 доказательств того, что быть мамой ой как непросто

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Еще несколько лет назад мамы выкладывали на всеобщее обозрение фото только хорошеньких розовощеких деток и счастливых себя. Считалось, что материнство приносит исключительно радость. Но в последнее время все больше женщин уже не боятся признать, что воспитание детей — это ежедневная битва, в которой тратится куча сил и нервов.

AdMe.ru желает неиссякаемого терпения всем мамочкам в их нелегком труде. А еще — сохранять чувство юмора в любой ситуации.

«Я просто хотела вздремнуть»

«Это моя собака, когда она впервые стала мамой. И сейчас»

Так можно и вовсе передумать заводить детей

Иногда мама просто хочет спокойно поесть

Непрошибаемая детская логика

«Мы переезжаем. Жена упаковала кукол в игрушечных кроватках. Мне что-то не по себе»

«— Ты брала мой телефон? — Нет, мам».

Ох, этот взгляд, полный безысходности!

Многие мамы уже не помнят, что такое полноценный сон

Яра Грейджой: «Когда тебе нужно сражаться с Эуроном в 6 и кормить ребенка в 7»

«Это нелегко — быть матерью девятерых щенков»

«Мам, можно мне яблоко? — Это лук. — Нет, это яблоко. — Ок, ешь».

Когда твое тотемное животное — черепаха

«Мой сын пытался спуститься на пол после того, как помыл руки. Теперь вот он, просто висит там беспомощно»

«Когда дочери 21, ее уже не удивишь обычным тортом»

Невинный детский подарок на самом деле может оказаться страшным оружием

Аргумент, с которым не поспоришь

«Мама, я хочу напомнить, что твой День матери был бы невозможен без меня. Я буду ждать свой подарок в гостиной. С любовью, Джошуа».

«Кое-кто так хорошо отметил Рождество, что у нее уже пора отбирать водительские права»

«Размечталась, что сын будет великим поваром, но у него, кажется, совсем другие планы...»

«Мам, давай быстрее, скоро мой любимый мультик»

«Мой двухлетка умудряется посадить своих кукол так, что они кажутся живыми. Постоянно пугаюсь»

Когда все стены уже и так увешаны детскими рисунками

Судя по рюкзаку этого ребенка, он собирался вовсе не в школу

«5 лет назад мой малыш сделал это. И да, он все еще жив»

С такими детьми-приколистами нервы ни к черту

Бонус для мам, которые слишком тревожатся

Есть у меня одна очень мнительная знакомая. Однажды она гуляла с 6-летним сыном и он ударился головой обо что-то на детской площадке. На голове даже шишки не было, но знакомая испугалась, что у него может быть сотрясение мозга. Даже после того, как она уложила ребенка спать, время от времени она заходила в его спальню, будила сына и спрашивала, как его зовут. Когда она в очередной раз зашла к нему, то увидела стикер, приклеенный к его лбу. На стикере маркером было написано: «Меня зовут Артем». ©Shutok.ru / Pikabu

А в вашей семье бывали моменты, когда мама готова была воскликнуть «Ну все, с меня хватит!» и сбежать на Северный полюс?