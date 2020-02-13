25 доказательств того, что айтишники шутят так же ловко, как стучат по клавиатуре

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Когда люди слышат слово «программист», обычно они представляют супермена, мастера на все руки, защитника планеты от восстания машин. Ведь он разбирается в тех вещах, при мысли о которых у гуманитариев выступает холодный пот. Но сами компьютерщики пишут, что у них есть всего 3 достоинства — это лень, нетерпеливость и высокомерие. Мы считаем, что к этим качествам обязательно нужно добавить еще и чувство юмора.

Мы в AdMe.ru выбрали шутки о программистах, которые будут понятны даже тем, кто далек от сферы IT.

Букет тюльпанов для обычной девушки и для девушки-программиста

А если гуглить как профессионал?

У программистов особая романтика

«Когда спрашивают, где я работаю»

Очень важный рабочий инструмент

Король сервера

Причем все бесплатно

Призма голода

Иногда программисты — те еще тролли

Какую фразу чаще всего слышит айтишник?

Алгоритм выполнен строго по ТЗ

«Это произведение искусства висит у нас в офисе»

Чем занимаются программисты на самом деле

Календарь на двери IT-отдела

Недолго там проработал

Когда родился в семье программистов

Иногда работа программиста сводится к этому

Ох уж эти гуманитарии

Главное, что все работает

Тот, кто вводит такие KPI, недооценивает смекалку сисадминов

Если вы думаете, что подарить программисту, то вот

Логично же

Комната мечты

За что вам платят?

Наши мамы были неправы

Бонус: среди программистов есть признанные красотки

Модель Victoria’s Secret Карли Клосс — программист. Она ведет проект, помогающий молодым девушкам развиваться в сфере IT.