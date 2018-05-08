25 доказательств того, что абсурд нас поджидает буквально на каждом шагу

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Иногда наш мир — настоящая загадка, ведь он умеет поразить не только захватывающими пейзажами или невероятной архитектурой, но и абсурдными ситуациями, о которых сразу же хочется рассказать кому-то. Разбитая машина, склеенная пластырем, одна занавеска на два этажа и другие странные вещи могут запросто поднять вам настроение.

AdMe.ru подобрал 25 курьезных случаев, которым самое место в абсурдопедии.

Свинья-ищейка?

Туалеты для тех, кто потерял голову

Когда ты делаешь все возможное, чтобы решить проблему

«Мне нужен был 10-й гейт...»

Гениальная задумка инженера

«Зачем проверять? У меня отличный глазомер!»

И одной занавески хватит, пожалуй

Фанату на год запретили посещать стадион. Он не растерялся и арендовал кран

Когда хочешь выделиться

Сначала кажется, что все нормально. Но если присмотреться...

Куда нажимать-то?

Да, это татуировка

Чтобы все в метро не отрывали от тебя взгляд

А зачем отменять конкурс из-за какого-то снега?

Ураган повалил «дома»

Самое место...

Эти джинсы стоят больше $ 150

О том, что можно просто снять обертку, создатели этой «системы безопасности» не подумали...

Второй раз тоже что-то пошло не так

Зато привлекает внимание

Ступенька для людей с ограниченными возможностями?

Слишком капитальный ремонт

Сразу и не поймешь, какой переход лучше выбрать

Когда решил выбрать обивку не только для салона

Эта дорожка идеально подойдет для прогулок

А какие ситуации, граничащие с абсурдом, вы наблюдали в последнее время?