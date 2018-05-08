25 доказательств того, что абсурд нас поджидает буквально на каждом шагу
Иногда наш мир — настоящая загадка, ведь он умеет поразить не только захватывающими пейзажами или невероятной архитектурой, но и абсурдными ситуациями, о которых сразу же хочется рассказать кому-то. Разбитая машина, склеенная пластырем, одна занавеска на два этажа и другие странные вещи могут запросто поднять вам настроение.
AdMe.ru подобрал 25 курьезных случаев, которым самое место в абсурдопедии.
Свинья-ищейка?
Туалеты для тех, кто потерял голову
Когда ты делаешь все возможное, чтобы решить проблему
«Мне нужен был 10-й гейт...»
Гениальная задумка инженера
«Зачем проверять? У меня отличный глазомер!»
И одной занавески хватит, пожалуй
Фанату на год запретили посещать стадион. Он не растерялся и арендовал кран
Когда хочешь выделиться
Сначала кажется, что все нормально. Но если присмотреться...
Куда нажимать-то?
Да, это татуировка
Чтобы все в метро не отрывали от тебя взгляд
А зачем отменять конкурс из-за какого-то снега?
Ураган повалил «дома»
Самое место...
Эти джинсы стоят больше $ 150
О том, что можно просто снять обертку, создатели этой «системы безопасности» не подумали...
Второй раз тоже что-то пошло не так
Зато привлекает внимание
Ступенька для людей с ограниченными возможностями?
Слишком капитальный ремонт
Сразу и не поймешь, какой переход лучше выбрать
Когда решил выбрать обивку не только для салона
Эта дорожка идеально подойдет для прогулок
А какие ситуации, граничащие с абсурдом, вы наблюдали в последнее время?
Фото на превью GAD1426 / Pikabu