25 девушек, которые были бы совсем не прочь начать этот день сначала

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Конечно, с каждым может случиться неожиданная неприятность, но почему-то именно девушки умудряются вляпаться в особо курьезные и нелепые ситуации. Хорошо, что хотя бы самоиронии им не занимать.

AdMe.ru собрал 25 ситуаций, когда девушки провалились настолько феерично, что над этим не стыдно и посмеяться.

«У меня свадьба в субботу. Вот такое предсказание мне попалось сегодня»

«Наслаждайся собой, пока еще можешь».

Момент, когда ты понимаешь, что быть взрослой вообще не круто

«Вот такой кусок торта мне достался сегодня»

«Ха. Толстая».

«Моя подруга поругалась с парнем»

«Мой преподаватель игры на фортепьяно посмотрела на мою заставку на телефоне и сказала: „Оу, это ты в детстве?“»

«Сестра просто хотела пожарить картошку»

«Так выглядит угловой боб, по мнению моего парикмахера»

«Делала маникюр в салоне, когда пришла проверка. Ни у кого не было лицензии, и все сотрудники разбежались, а я осталась одна с недоделанными ногтями»

Свидания вслепую часто норовят превратиться в анекдот

Интернет-шопинг — основной источник сюрпризов

«Закрыла ноутбук с капсулой рыбьего жира внутри. Экран разбился, а вот капсула не пострадала. Кажется, это знак, что здоровый образ жизни не для меня»

«Позвонила на работу, чтобы взять выходной. Босс прислал мне это»

Когда хотела сделать прикольные фото с выпускного, но что-то пошло не так

Ох уж эти риторические вопросы мирозданию

Когда гости на свадьбе немного переборщили с энтузиазмом

«Слушала грустную песню в машине около дома, и одна из соседок прислала мне сообщение по AirDrop»

Кошмар каждой девушки — это когда пришла на вечеринку, а там кто-то одет так же, как ты

Когда только что покрасили скамейку, а ты не знала

«Моя пудреница открылась в косметичке»

Когда выложила модный макияж в инстаграм, а читатели просят показать образ целиком

«Сфоткай меня рядом с обезьянкой»

«Сегодня я пришила свой собственный палец»

Когда пришла сделать фото с красивыми попугайчиками, а тебе на голову сел посланник ада

В семье очень важно слушать друг друга

«Мы с подругой так сильно столкнулись, что ее бровь целиком отпечаталась на моем рукаве»

А у вас случались такие эпичные провалы?