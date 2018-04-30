25 девушек, которые из любой ситуации могут выйти победителями
Многие мужчины наивно полагают, что сильные женские стороны — это доброта, мудрость, сопереживание. Этих качеств у прекрасной половины не отнять, но истинные их таланты — это хитрость, сообразительность и искрометное чувство юмора.
AdMe.ru собрал 25 доказательств того, что женщину просто невозможно смутить или застать врасплох.
«Увидела сегодня эту женщину посреди магазина с бокалом вина в руке. Гениально!»
Простой способ заставить бывшего ревновать
Когда даже торговые центры на страже твоей репутации
«Вот насколько верным должен быть мой парень»
Мастер-класс по отшиванию парней
Женщины в принципе могут быть весьма автономны в романтических отношениях
«Моя жена воспользовалась тем, что я смотрю игру, и использует мою голову вместо парикмахерского манекена»
Никогда не стоит недооценивать степень женской смекалки
«Какой-то парень сегодня написал мне по ошибке»
«Не то чтобы я хвасталась, но эта птичка сделала мне сегодня предложение»
Каждая женщина в душе немножко Шерлок Холмс
Женская невозмутимость может достигать невероятных высот
Доказательство того, что настоящая женская дружба существует
С ревнивой женщиной даже у Штирлица не осталось бы и шанса
Когда нет подходящего фона, чтобы сделать красивые фото новой косметики
«Не терпится попробовать этих новых малышек!!!»
«Когда у тебя нет белого ковра для съемки косметики...»
Нужно было четче озвучивать свои пожелания
«Если мой парень бросит меня, то просто знайте, что я сама напросилась»
«Мой папа сделал вчера маме предложение. Вот так она теперь отвечает на мои видеозвонки»
Когда ты по жизни и за рулем — дива
Правило № 1 женского клуба: что бы ты ни делала, никогда нельзя волновать маму
Когда бывший подписан на твой аккаунт в инстаграме
«Пошла на свидание и предупредила подругу, чтобы она мне не писала похабщину и просто ничего лишнего. И вот итог...»
Когда ты студент и тебе надо успеть сегодня сдать работу и не забыть провести время с друзьями
Любая экономность всегда разобьется вдребезги о женское остроумие
Ты забрал мое сердце, а я заберу твой принтер
Согласитесь, каждая из нас знает, как с легкостью выйти победительницей из любой ситуации. Даже очень комичной и нелепой. Не забудьте поделиться вашими курьезными историями или наблюдениями в комментариях.
Фото на превью Itskarleytime/twitter