25 девушек, которые из любой ситуации могут выйти победителями

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Многие мужчины наивно полагают, что сильные женские стороны — это доброта, мудрость, сопереживание. Этих качеств у прекрасной половины не отнять, но истинные их таланты — это хитрость, сообразительность и искрометное чувство юмора.

AdMe.ru собрал 25 доказательств того, что женщину просто невозможно смутить или застать врасплох.

«Увидела сегодня эту женщину посреди магазина с бокалом вина в руке. Гениально!»

Простой способ заставить бывшего ревновать

Когда даже торговые центры на страже твоей репутации

«Вот насколько верным должен быть мой парень»

Мастер-класс по отшиванию парней

Женщины в принципе могут быть весьма автономны в романтических отношениях

«Моя жена воспользовалась тем, что я смотрю игру, и использует мою голову вместо парикмахерского манекена»

Никогда не стоит недооценивать степень женской смекалки

«Какой-то парень сегодня написал мне по ошибке»

«Не то чтобы я хвасталась, но эта птичка сделала мне сегодня предложение»

Каждая женщина в душе немножко Шерлок Холмс

Женская невозмутимость может достигать невероятных высот

Доказательство того, что настоящая женская дружба существует

С ревнивой женщиной даже у Штирлица не осталось бы и шанса

Когда нет подходящего фона, чтобы сделать красивые фото новой косметики

«Не терпится попробовать этих новых малышек!!!» «Когда у тебя нет белого ковра для съемки косметики...»

Нужно было четче озвучивать свои пожелания

«Если мой парень бросит меня, то просто знайте, что я сама напросилась»

«Мой папа сделал вчера маме предложение. Вот так она теперь отвечает на мои видеозвонки»

Когда ты по жизни и за рулем — дива

Правило № 1 женского клуба: что бы ты ни делала, никогда нельзя волновать маму

Когда бывший подписан на твой аккаунт в инстаграме

«Пошла на свидание и предупредила подругу, чтобы она мне не писала похабщину и просто ничего лишнего. И вот итог...»

Когда ты студент и тебе надо успеть сегодня сдать работу и не забыть провести время с друзьями

Любая экономность всегда разобьется вдребезги о женское остроумие

Ты забрал мое сердце, а я заберу твой принтер

Согласитесь, каждая из нас знает, как с легкостью выйти победительницей из любой ситуации. Даже очень комичной и нелепой. Не забудьте поделиться вашими курьезными историями или наблюдениями в комментариях.