25 детских высказываний, которые навсегда внесены в летописи семейных историй
Не так давно мы опубликовали очередную подборку детских высказываний, которые были собраны нами на просторах интернета. Наши читатели не остались в долгу и вспомнили перлы своих и чужих детей. Под постом было оставлено почти 350 комментариев, и мы не смогли просто так пройти мимо них.
Мы в AdMe.ru перечитали каждую пользовательскую историю и от души посмеялись (а над некоторыми и до слез). Вот 29 тех, что нам особенно понравились.
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Не зря говорят, что детские фразы навечно внесены в летописи семейных историй. А вы слышали такие высказывания детей, которые вам никогда не удастся забыть?
Фото на превью Olga Glushankova / facebook