25 детских высказываний, которые навсегда внесены в летописи семейных историй

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Не так давно мы опубликовали очередную подборку детских высказываний, которые были собраны нами на просторах интернета. Наши читатели не остались в долгу и вспомнили перлы своих и чужих детей. Под постом было оставлено почти 350 комментариев, и мы не смогли просто так пройти мимо них.