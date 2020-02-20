25+ детских товаров, о которых наши родители могли лишь мечтать

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Как же все-таки повезло современным родителям. Нашим мамам и папам даже в самом фантастическом сне не могло привидеться то, что для нас с вами уже стало обыденностью. Но прогресс не стоит на месте и способен вызвать легкий шок даже у нашего поколения. Кондиционер для коляски, светящиеся баскетбольные шары, надувные детские стульчики. Кто-то посчитает такие нововведения излишними, ну а другие придут в неописуемый восторг. А мы думаем, что главное — безопасность и удобство.

AdMe.ru не на шутку увлекся этой темой и подготовил для вас свежайшую порцию крутых изобретений для детей и их родителей. А в бонусе вас ждет кое-что любопытное.

Квадрокоптер — игрушечная машинка

Надувной жилет для занятий водным спортом

Качели-серфинг

Корзина для хранения игрушек со встроенным ковриком

Приспособление для плетения косичек

Мишень для туалета

Переносная раскладушка

Скутер в виде животного

Тумба-пуф в форме буйвола для игрушек

Умный браслет, который считывает ультрафиолетовое излучение

Надувной мольберт для рисования

Санки, которые надеваются на ноги

Портативный кондиционер

Теплые варежки в форме тигровой лапы

Светящийся баскетбольный мяч

Детское дорожное сиденье-трансформер

Кружка с картой Хогвартса, меняющая картинку при смене температуры

Велосипедный звонок в виде гамбургера

Необычный футбольный мяч

Детский патронташ для карандашей

Надувное детское сиденье

Палатка-манеж

Подушка-слон

Коробка для завтрака в виде головы динозавра

8-метровый воздушный змей

Бонус: ограничительные столбы около школы сделали в форме карандашей

Может быть, чем-то из подборки вы уже пользуетесь? Поделитесь впечатлениями.

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36
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