25+ детских товаров, о которых наши родители могли лишь мечтать
Как же все-таки повезло современным родителям. Нашим мамам и папам даже в самом фантастическом сне не могло привидеться то, что для нас с вами уже стало обыденностью. Но прогресс не стоит на месте и способен вызвать легкий шок даже у нашего поколения. Кондиционер для коляски, светящиеся баскетбольные шары, надувные детские стульчики. Кто-то посчитает такие нововведения излишними, ну а другие придут в неописуемый восторг. А мы думаем, что главное — безопасность и удобство.
AdMe.ru не на шутку увлекся этой темой и подготовил для вас свежайшую порцию крутых изобретений для детей и их родителей. А в бонусе вас ждет кое-что любопытное.
Квадрокоптер — игрушечная машинка
Надувной жилет для занятий водным спортом
Качели-серфинг
Корзина для хранения игрушек со встроенным ковриком
Приспособление для плетения косичек
Мишень для туалета
Переносная раскладушка
Скутер в виде животного
Тумба-пуф в форме буйвола для игрушек
Умный браслет, который считывает ультрафиолетовое излучение
Надувной мольберт для рисования
Санки, которые надеваются на ноги
Портативный кондиционер
Теплые варежки в форме тигровой лапы
Светящийся баскетбольный мяч
Детское дорожное сиденье-трансформер
Кружка с картой Хогвартса, меняющая картинку при смене температуры
Велосипедный звонок в виде гамбургера
Необычный футбольный мяч
Детский патронташ для карандашей
Надувное детское сиденье
Палатка-манеж
Подушка-слон
Коробка для завтрака в виде головы динозавра
8-метровый воздушный змей
Бонус: ограничительные столбы около школы сделали в форме карандашей
Может быть, чем-то из подборки вы уже пользуетесь? Поделитесь впечатлениями.