25+ детских товаров, о которых наши родители могли лишь мечтать

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Как же все-таки повезло современным родителям. Нашим мамам и папам даже в самом фантастическом сне не могло привидеться то, что для нас с вами уже стало обыденностью. Но прогресс не стоит на месте и способен вызвать легкий шок даже у нашего поколения. Кондиционер для коляски, светящиеся баскетбольные шары, надувные детские стульчики. Кто-то посчитает такие нововведения излишними, ну а другие придут в неописуемый восторг. А мы думаем, что главное — безопасность и удобство.