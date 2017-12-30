25 детей, которым от родителей досталась настоящая изюминка

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Дети и их родители во многом похожи друг на друга. Но иногда люди получают в «наследство» необычные черты и особенности. AdMe.ru собрал увлекательные фотопримеры случаев, когда нет необходимости в ДНК-тесте.

Семья Рапунцель

Маленькая копия

Необычное заболевание кожи — витилиго — у отца и дочери

Одинаковые вкусы у двух поколений

Привычки тоже передаются по наследству

И манера поведения тоже

Необычный цвет глаз у матери и сына

«Мое фото и отца с разницей в 20 лет»

Отец в детстве и его маленькая дочь

У обоих удивительные голубые глаза

Кажется, оба ждут чуда

«Мой отец и я в одинаковом возрасте»

Профессия — дело семейное

Понятно, от кого досталась любовь к спорту

«У меня два разных больших пальца от двух родителей»

Они даже лежат одинаково

Определенно родственники

«Я и мой отец в одном и том же возрасте»

Чертовски богатая мимика у отца и сына

Мама и дочка с необычным цветом волос

Настоящий мужской отдых

Схожесть очевидна

«Отец потерял указательный палец, когда ему было 10 лет. А мой указательный палец короче мизинца»

Династия любителей поспать

Редкая аномалия — разноцветные глаза у матери и дочери

Бонус: у детей здорово получается то, что не всем взрослым удается

А есть ли у вас какие-то особенности, которые вы унаследовали от родителей или ваши дети — от вас? Показывайте фото в комментариях.