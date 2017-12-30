25 детей, которым от родителей досталась настоящая изюминка
Дети и их родители во многом похожи друг на друга. Но иногда люди получают в «наследство» необычные черты и особенности.
AdMe.ru собрал увлекательные фотопримеры случаев, когда нет необходимости в ДНК-тесте.
Семья Рапунцель
Маленькая копия
Необычное заболевание кожи — витилиго — у отца и дочери
Одинаковые вкусы у двух поколений
Привычки тоже передаются по наследству
И манера поведения тоже
Необычный цвет глаз у матери и сына
«Мое фото и отца с разницей в 20 лет»
Отец в детстве и его маленькая дочь
У обоих удивительные голубые глаза
Кажется, оба ждут чуда
«Мой отец и я в одинаковом возрасте»
Профессия — дело семейное
Понятно, от кого досталась любовь к спорту
«У меня два разных больших пальца от двух родителей»
Они даже лежат одинаково
Определенно родственники
«Я и мой отец в одном и том же возрасте»
Чертовски богатая мимика у отца и сына
Мама и дочка с необычным цветом волос
Настоящий мужской отдых
Схожесть очевидна
«Отец потерял указательный палец, когда ему было 10 лет. А мой указательный палец короче мизинца»
Династия любителей поспать
Редкая аномалия — разноцветные глаза у матери и дочери
Бонус: у детей здорово получается то, что не всем взрослым удается
А есть ли у вас какие-то особенности, которые вы унаследовали от родителей или ваши дети — от вас? Показывайте фото в комментариях.
Фото на превью ChewyPickle/reddit