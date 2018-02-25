25 детей, которые очаровали интернет своей непосредственностью

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Что бы там ни говорили, дети — это не только бессонные ночи и мокрые подгузники, но в первую очередь это целое море счастья и неиссякаемый источник веселья. Если у вас вдруг неважное настроение, то просто посмотрите на этих малышей, и всю вашу хандру как рукой снимет.

AdMe.ru собрал 25 детских фотографий, к которым вы просто не сможете остаться равнодушными.

«Моя дочь и наш щенок дрались за право греть попу у решетки отопления. Дочь победила, щенок дуется»

«Впервые дал малышу спагетти»

«Открыл я блокнот младшего брата...»

Обычный день в супермаркете

«Сын стоически переносит свой первый день рождения»

Кажется, малыш напоминает кого-то из политиков

«Должен ли мой сын принять участие в президентских выборах?»

«Моя фотогеничная сестра в детстве»

«Позволь мне все объяснить»

Когда тебя поставили в угол за плохое поведение, но даже это не может отвлечь тебя от еды

Ему сказали поиграть на свежем воздухе. Он понял все по-своему

«Они хотели сделать меня красивым в честь праздника»

«Так мой сын играет в прятки»

Зато честно

Это просто гениально!

«Я нянчу 6-летку, которая отлично рисует птиц»

«Взял своего сына на воздушное шоу»

«Я выиграла половину твоей зарплаты»

«Оставил детей с бабушкой и вот что я увидел по возвращении»

«Моя дочь хотела быть пастушьей собакой на Хеллоуин»

«А вот что моя 2-летка выбрала на Хеллоуин»

Думаете, на работе тяжело? Попробуйте вернуться во 2-й класс

«Сын не хочет, чтобы я уходил на работу»

Какие-то проблемы?

«Моя дочка обожает мороженое»