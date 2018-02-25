25 детей, которые очаровали интернет своей непосредственностью
Что бы там ни говорили, дети — это не только бессонные ночи и мокрые подгузники, но в первую очередь это целое море счастья и неиссякаемый источник веселья. Если у вас вдруг неважное настроение, то просто посмотрите на этих малышей, и всю вашу хандру как рукой снимет.
AdMe.ru собрал 25 детских фотографий, к которым вы просто не сможете остаться равнодушными.
«Моя дочь и наш щенок дрались за право греть попу у решетки отопления. Дочь победила, щенок дуется»
«Впервые дал малышу спагетти»
«Открыл я блокнот младшего брата...»
Обычный день в супермаркете
«Сын стоически переносит свой первый день рождения»
Кажется, малыш напоминает кого-то из политиков
«Должен ли мой сын принять участие в президентских выборах?»
«Моя фотогеничная сестра в детстве»
«Позволь мне все объяснить»
Когда тебя поставили в угол за плохое поведение, но даже это не может отвлечь тебя от еды
Ему сказали поиграть на свежем воздухе. Он понял все по-своему
«Они хотели сделать меня красивым в честь праздника»
«Так мой сын играет в прятки»
Зато честно
Это просто гениально!
«Я нянчу 6-летку, которая отлично рисует птиц»
«Взял своего сына на воздушное шоу»
«Я выиграла половину твоей зарплаты»
«Оставил детей с бабушкой и вот что я увидел по возвращении»
«Моя дочь хотела быть пастушьей собакой на Хеллоуин»
«А вот что моя 2-летка выбрала на Хеллоуин»
Думаете, на работе тяжело? Попробуйте вернуться во 2-й класс
«Сын не хочет, чтобы я уходил на работу»
Какие-то проблемы?
«Моя дочка обожает мороженое»
Фото на превью moonstep77/reddit.com