25 советов от людей, которые догадались, как сделать эту жизнь более сносной

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Если вы ломаете голову над решением небольших, но очень занудных житейских проблем, то посмотрите, как их мастерски устраняют люди из нашей подборки. Тем самым вы убьете двух зайцев: получите ценный совет и зарядитесь позитивом на целый день.

AdMe.ru желает вам приятного просмотра и советует воспринимать представленные перлы народной мудрости с большой долей юмора.

Теперь брызги раскаленного масла не страшны

Когда не хочешь, чтобы твой макияж отпечатался на одежде

«Рассталась с парнем через пару дней после выпускного и решила немного подкорректировать наши с ним фотографии»

Бюджетная организация пространства

Настоящий мужчина 2 раза подряд в супермаркет не ходит

И может сам себе приготовить обед, даже если он суровый работник цеха горячего проката

А работники IT-отдела делятся секретами бюджетного украшения елки

Нет времени мыть посуду? Распечатайте фото чистой раковины и прикройте беспорядок до лучших дней

А этот способ идеально подойдет для самых занятых. Ну, или самых ленивых

«В ресторанах я притворяюсь тайным покупателем: демонстративно достаю планшет и делаю заметки. Меня еще ни разу плохо не обслужили»

«Мой друг чистит этим приспособлением плитку в ванной. Конечно, ершик для унитаза был новый»

Миксер тоже покупать необязательно

Бюджетный способ заделать дыру в стене

«Кто-то очень хитрый в нашем здании не хочет платить за электричество»

Переезжаете? Не нужно таскать тяжелые коробки, спустите их по лестнице

Больше пульт не потеряется

Не выбрасывайте сломанную микроволновку на тот случай, если вам понадобится почтовый ящик

А из старых системных блоков получится замечательная скамейка

Когда лень мыть овощи

Когда надвигается ураган, а вы не очень-то хотите улететь в страну Оз

«Так мой друг играет в Super Mario Odyssey на уроке»

Вчерашний пончик будет как свежевыпеченный, если согреть его над чашкой с горячим напитком

Лайфхак для тех, кто считает котов бесполезными

Подставку для более крупных гаджетов можно соорудить из бананов

А еще ими можно пользоваться вместо линейки. Например, глубина выпавшего за ночь снега составляет 4 банана. У нас все

А какие нестандартные бытовые хитрости используете вы? Расскажите нам об этом в комментариях.