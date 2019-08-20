25 читательниц AdMe.ru, которые устроили конкурс красоты среди мам прямо в комментариях

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Ранее мы опубликовали статью о девушке, которая решила похвастаться своей красавицей-мамой в твиттере и случайно запустила в комментариях конкурс красоты. Наши читательницы решили не оставаться в стороне и дали достойный ответ, устроив подобный конкурс на странице AdMe.ru в фейсбуке.

AdMe.ru гордится своими читателями и поэтому с радостью сделал подборку фотографий супермам — наших подписчиц. Кстати, у папы с лещом из предыдущего поста появился достойный конкурент. Ищите его фото в конце статьи.

«Мне почти 47, и у меня 5 детей! Рожала сама»

«Мне 40 лет, и я мама 5 сыновей!»

«Мне 41. На фото мы с дочерью, ей 22. У меня 3 деток, самой маленькой — годик»

«Моей маме 48, я точно приемная»

«Моей маме 62 года, она занимается бальными танцами несколько раз в неделю»

«Моей супруге 41, и у нас 10 собственных детей!»

«Мне 38, без макияжа»

«Мне через месяц 37, у меня 4 деток, старшему сыну 17 лет»

«Мне 47. Возраст в паспорте»

«Мне 45 в октябре стукнет. Стараюсь об этом даже не вспоминать! А как иначе? Сыну 24. Шилопопая я, вот и вся генетика»

«Моей маме 62. На фото — 61. Без фильтров и фотошопа»

«Не удержалась! Моей 57, но для меня ей всегда 30 с чем-то»

«А вот моя мама, которой 63 года. Фото без фотошопа, но с фильтром»

«Я с мамой, ей будет 43»

«Моей маме 66, и я ей горжусь!»

«Мне 58 лет, я бабушка 3 внуков. Могу увести ваших сыновей. Шучу»

«Моей маме 54»

«Моей 72. Умничка, профессор, доктор наук»

«Ой, я тоже не удержалась. Мне 42, два сына и невесточка»

«Это я и коллега. Мне 50, ей 45»

«41 год. Мужиков у дочки не отобью, потому что у меня 3 сына»

«Я с бойфрендом. Мне 45»

«Мне 46, 3 детей. Главное — ощущать себя на столько лет, на сколько ты сама того нагло желаешь, и все будет в норме!»

«Мне 54. Рядом мой сын, ему 27»

«Моему папе 72! Шах и мат»

Как считаете, ответ получился достойным? Мы уверены в этом на 100 %! Может быть, пора провести такой же баттл и среди пап? Что скажете?