25 шуток, которые доведут вас до гроба. Но это не точно

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Вот все спорят, где лучшие камеры — в новом айфоне, самсунгах или даже в нокиа. Но на самом деле лучшие камеры в норвежской тюрьме. А лучшие черные шуточки где? Правильно, только здесь, на AdMe.ru. Наслаждайтесь!

Красиво у вас. Я бы тут повесился.

Мой логотип по жизни

Эти цветы явно никому не рады

Мое крыльцо не ремонтировалось 97 лет. Поэтому, думаю, мой розыгрыш никто не обнаружит как минимум до 2114 года

А премия «Отец года» вручается...

Мама работает в детском рентгеновском кабинете. Дети, как правило, всегда рыдают навзрыд, когда родители заставляют их проходить данную процедуру. Родители, естественно, пытаются их успокоить, ибо шевелиться во время снимка нельзя. Один папа просто побил все рекорды, когда плачущий 4-летний мальчик спросил, зачем отец надевает фартук (свинцовый, который для защиты). Отец его «успокоил»: — Это чтобы меня кровью не забрызгало, сынок...

Говорят, если отсюда убрать цифры, получится текст песни группы Radiohead

Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц

Жутко смотреть на расфасованные кусочки семги цвета кожи Ариэль

Когда попал в ад, но тебя все устраивает

Премия «Почетный владелец домашних животных»

Все семь моих попугаев умерли, бабушка раздавила мою черепаху, канарейку прифигачило дверцей от холодильника, саламандра высохла от солнца, когда я забыла убрать аквариум с подоконника, кактус сдох через месяц пребывания у нас, кот тоже ушел в лучший мир, мои улитки сбежали, морская свинка покончила с собой, а рыбки утонули в унитазе... И только, мать ее, чертова декоративная жаба, которой положено жить два года, стерва, цветет и пахнет вот уже 13 лет. Господи прости, как она меня задолбала.