25 человек, застигнутых врасплох сюрпризом, к которому жизнь их не готовила
Даже если ваши ожидания не совпали с реальностью, не стоит сильно расстраиваться: без таких вот сюрпризов жить, вероятнее всего, было бы не так интересно.
AdMe.ru собрал несколько забавных примеров, когда все пошло не совсем так, как того ожидали. Наверняка и с вами хоть раз случалось нечто подобное, не правда ли?
Когда мама понимает, что ее дочь не такая уж и паинька
«В День cвятого Валентина девушка решила сделать мне небольшой сюрприз и заказала пиццу в виде сердца, которую отправила мне на работу. Вот что пришло»
Печеньки уже не те
«Вообще-то дочка хотела шарик в виде медвежонка, а не в виде толстого кролика»
Утренний джекпот
«В объявлении было сказано про „личный балкон“. О да, с видом на стену соседнего здания!»
«Сегодня мой парень случайно отломал ухо у статуи собаки, которая стояла у него 12 лет, и оказалось, что внутри нее есть еще одна, более мелкая статуя собаки. У меня масса вопросов»
«Купили дочке игрушечный холодильник. А внутри оказался алкогольный мини-бар»
Когда продавец представляет все слишком буквально
«Заказала модную кофту марки Champion. Пришла кофта совершенно другой марки, но зато логотип Champion на месте»
«Я хотела большого плюшевого мишку, а мне пришел уродец с ногами от ушей»
«Сложно чем-то удивить, когда твой друг делает чучела животных»
«Сварил яйцо, а там...»
«Моя знакомая решила сделать картину из шерсти. По-моему, небо удалось»
Когда купил большую пиццу за небольшую цену
«Купил креативный горшок, а выросла унылая „шляпа“»
«Взял билет в первый ряд на спектакль, но передо мной оказались приглашенные зрители»
«Коллега купила своей дочке подарок»
«Заказала кроссовки из Китая»
«Вандалы вскрыли кабину машиниста и разрядили порошковый огнетушитель. Но вы только посмотрите, как равномерно!»
Когда оставил пакет с едой на 5 минут в Австралии
«Друг решил сделать себе новую крутую прическу»
«Не такую фотографию в паспорте я хотела»
Макияж на Хеллоуин: ожидание и реальность
«У нас в семье случилась настоящая истерика, когда наконец-то пришло наше одеяло»
Фото на превью LaFokaES/facebook.com