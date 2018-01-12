25 человек, застигнутых врасплох сюрпризом, к которому жизнь их не готовила

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Даже если ваши ожидания не совпали с реальностью, не стоит сильно расстраиваться: без таких вот сюрпризов жить, вероятнее всего, было бы не так интересно. AdMe.ru собрал несколько забавных примеров, когда все пошло не совсем так, как того ожидали. Наверняка и с вами хоть раз случалось нечто подобное, не правда ли?

Когда мама понимает, что ее дочь не такая уж и паинька

«В День cвятого Валентина девушка решила сделать мне небольшой сюрприз и заказала пиццу в виде сердца, которую отправила мне на работу. Вот что пришло»

Печеньки уже не те

«Вообще-то дочка хотела шарик в виде медвежонка, а не в виде толстого кролика»

Утренний джекпот

«В объявлении было сказано про „личный балкон“. О да, с видом на стену соседнего здания!»

«Сегодня мой парень случайно отломал ухо у статуи собаки, которая стояла у него 12 лет, и оказалось, что внутри нее есть еще одна, более мелкая статуя собаки. У меня масса вопросов»

«Купили дочке игрушечный холодильник. А внутри оказался алкогольный мини-бар»

Когда продавец представляет все слишком буквально

«Заказала модную кофту марки Champion. Пришла кофта совершенно другой марки, но зато логотип Champion на месте»

«Я хотела большого плюшевого мишку, а мне пришел уродец с ногами от ушей»

«Сложно чем-то удивить, когда твой друг делает чучела животных»

«Сварил яйцо, а там...»

«Моя знакомая решила сделать картину из шерсти. По-моему, небо удалось»

Когда купил большую пиццу за небольшую цену

«Купил креативный горшок, а выросла унылая „шляпа“»

«Взял билет в первый ряд на спектакль, но передо мной оказались приглашенные зрители»

«Коллега купила своей дочке подарок»

«Заказала кроссовки из Китая»

«Вандалы вскрыли кабину машиниста и разрядили порошковый огнетушитель. Но вы только посмотрите, как равномерно!»

Когда оставил пакет с едой на 5 минут в Австралии

«Друг решил сделать себе новую крутую прическу»

«Не такую фотографию в паспорте я хотела»

Макияж на Хеллоуин: ожидание и реальность

«У нас в семье случилась настоящая истерика, когда наконец-то пришло наше одеяло»