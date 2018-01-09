25 человек, запечатленных в момент своего самого большого счастья

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Фотографы-портретисты отлично знают, что люди выглядят наиболее искренними и уязвимыми, словом, настоящими, в моменты сильных эмоциональных потрясений. Это может быть как безмерное счастье, так и горькая тоска. Сегодня AdMe.ru собрал 25 фотографий, запечатлевших счастливые моменты из жизни простых людей. Разглядывая эти снимки, сразу чувствуешь, что все непременно будет хорошо. А иначе просто быть не может.

«После 2 недель интенсивной терапии мой сын наконец-то дома»

«Моя бывшая жена скрывала от меня мою дочку на протяжении почти 2 лет. Вчера, после 696 дней разлуки я сделал лучшее фото в своей жизни»

«Моя мама звонит в колокол в честь окончания годичного курса химиотерапии»

«Я выиграла у коллег в „Фэнтези-футбол“*. Полный разгром противников!»

*«Фэнтези-футбол» — американский конкурс, по правилам которого группа людей создает свою виртуальную футбольную лигу. Каждый участник выбирает себе команду из реальных игроков американского футбола в начале сезона и следит за их игрой. По итогам каждого матча участник суммирует очки, полученные его или ее игроками. В результате побеждает тот, кто набрал максимальное количество баллов.

«Моей маме 61 год, и сегодня она вышла замуж. Этот снимок отлично передает ее эмоции по этому поводу»

«Я победила в дебютном поединке в боях без правил!»

«Первая „прогулка“ моего сына по снегу»

«Моя дочка впервые увидела удава»

«Через 10 дней после пересадки легких я впервые смогла встать на ноги»

«Мне впервые дали взять на руки малютку-сына. Он родился на 24-й неделе. Сейчас он вырос в 3-летнего здорового малыша»

«Свадебный фотограф поймал момент, когда я снимал на видео танец моей сестры и отца»

«Малыш впервые встретился со своим отцом»

«Мой дедушка пережил холокост. С тех пор как он был освобожден в 1945 году, он ни разу не видел никого с такой же татуировкой-меткой нацистского концлагеря. До недавнего дня — воссоединения бывших пленников на встрече в Германии»

«Дочка моей лучшей подруги прошла через 8 курсов химиотерапии. Этот снимок сделан после последнего, победного курса»

«Реакция моего друга, когда он увидел свою невесту, идущую к алтарю»

«Вчера моя мама впервые за многие годы смогла побывать на пляже»

«Вчера я вышла замуж за своего лучшего друга. Дождь нас сначала расстроил, но затем подарил лучший кадр с нашей свадьбы»

«Эта женщина смеется над мужем, который только что упал в обморок при виде новорожденного сына»

«Спустя 72 года мой дедушка наконец получил почетные медали за службу на флоте во время Второй мировой войны»

«Женщина слушает биение сердца своего покойного сына — он стал донором для этой девушки»

«Мой племянник попросил раскрутить его так быстро, как я только смогу. Кажется, он не был разочарован»

«Сегодня я приехал в дом престарелых, чтобы отметить 90-летие своей бабушки, и встретил там этого джентльмена. Его зовут Тони, он доктор на пенсии, и 33 года назад он помог мне появиться на свет»

«Мой друг оказался прикован к инвалидному креслу после страшной автокатастрофы, и сегодня он впервые смог встать на ноги благодаря современным технологиям»

«Мой слепой младший брат прочитал больше всех книг со шрифтом Брайля в истории его школы!»