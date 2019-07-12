25 человек, вежливость которых была замечена и вознаграждена в сети

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Встречаются ли нам в жизни безукоризненно вежливые и внимательные люди? К сожалению, не так часто, как хотелось бы. Поэтому если кто-то рядом с нами извиняется за свой большой рост, избавляет окружающих от труда выговаривать свое сложно произносимое имя или отправляет милое фото в ответ на СМС, пришедшее по ошибке, мы хватаемся за телефон, чтобы запечатлеть это чудо и скорее выложить в сеть.

Мы в AdMe.ru просмотрели десятки таких фото, и вот 25 отборных доказательств того, что есть еще в нашем мире вежливые и внимательные люди.

Просто вежливый высокий голландец на концерте

«Простите».

Пожалуй, это самый крутой выход из сложившейся ситуации

«Я научился говорить „Здесь!“, когда учитель медлит с произнесением следующего имени при перекличке на уроке».

«Я должен был предупредить всех, с кем подружилась моя кошка в этом жилом комплексе»

«Кошку зовут Колби, и это ее последняя неделя здесь. Она будет скучать по всем, кто заглядывал к ней. Спасибо за то, что приходили!»

«Нет времени объяснять, просто толкаем машину»

«Мой буррито продавался вот с таким предупреждением»

«Осторожно! Очень много соуса. Держите подальше от дорогих рубашек».

В магазине развесили джинсы так, чтобы покупатели сразу смогли увидеть их размер и стоимость

«Случайно отправила фото своих детей на чужой номер и вот что получила в ответ»

«Мой гостиничный номер сдавался с отдельно запакованным „свежим пультом“»

Тот редкий момент, когда все на эскалаторе соблюдают правила поведения

Рабочие помогли очистить коляску этого мужчины после того, как он проехал по еще не застывшему цементу

Местные предприниматели отмечают на своей подъездной дорожке птичьи яйца, чтобы их никто случайно не раздавил

«Захотел сделать что-нибудь приятное сегодня. Так что теперь мусорщик сможет вдохнуть аромат и отведать свежих фруктов. Они только что из холодильника»

«Это не мусор, это свежие манго, наслаждайтесь!»

Девушка переводит слова песни на язык жестов, чтобы ее подруга смогла потанцевать

«Моя дочь — официантка в довольно оживленном месте. Некоторые люди просто удивительные»

Местные служащие собирают ключи, потерянные вдоль тропы

Настоящие герои не носят плащи, они спасают велосипеды

«Я забрал твой велик, так как он стоял на дороге непривязанный посреди ночи. Отправь мне письмо с цветом байка и замка и прикрепи фотку».

Когда знаешь, как сделать крутой подарок даже незнакомцу

«Незнакомка, которую я вчера обслуживала в магазине, запомнила, что у меня сегодня день рождения, вернулась, обняла и вручила мне подарочную карту в Gloria Jeans на $ 20. Люблю людей!»

«Я сделала заказ в магазине Etsy, и почта потеряла посылку. Владелица выслала мне товар снова и возместила его стоимость. А когда я получила посылку, внутри лежала подарочная карта в кофейню на $ 5 и записка с извинениями»

«Я очень сожалею о такой задержке и надеюсь, что посылка уже на пути к вам. Я также надеюсь, что кофейня, карточку которой я приложила, есть в Квебеке, я никогда там не была. Спасибо за заказ и еще раз прошу прощения за задержку. Элли».

Сегодня этот человек вышел из своей машины и остановил движение, чтобы семья гусей могла спокойно вернуться к своему пруду

«Благодарю даму, которая подбадривала моего брата перед экзаменом по вождению. Спасибо! Это ему очень помогло»

«Этот мальчик предложил прочитать моей годовалой дочке книгу. Она была заинтригована»

Когда ты настолько вежлив, что даже животные в твоем присутствии начинают соблюдать этикет

Дорожные рабочие, которые устанавливали этот знак, точно знают, что такое хорошие манеры

«Не въезжать. Пожалуйста».

«Моя посылка пришла из Японии вот с такой запиской»

«Дорогие курьеры, спасибо вам за доставку. Эта посылка предназначена очень важному человеку, и он очень ждет ее прибытия. Пожалуйста, будьте очень аккуратны во время доставки».

Сотрудники аэропорта выложили багаж так, чтобы пассажирам было удобно опознать и забрать свои чемоданы