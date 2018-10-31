25 доказательств того, что в любой работе есть свои плюсы
Мы все терпеть не можем вставать и идти утром на работу. Но не всегда это катастрофа. Работа может приносить настоящее удовольствие, особенно если вы ветеринар и ваша деятельность связана с пушистыми котятами. Или когда вы проходите собеседование перед Хеллоуином с серьезным мужчиной в костюме акулы.
AdMe.ru покажет вам самые яркие примеры того, как нужно наслаждаться работой.
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Фото на превью Zentik69 / reddit