25 доказательств того, что в любой работе есть свои плюсы

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Мы все терпеть не можем вставать и идти утром на работу. Но не всегда это катастрофа. Работа может приносить настоящее удовольствие, особенно если вы ветеринар и ваша деятельность связана с пушистыми котятами. Или когда вы проходите собеседование перед Хеллоуином с серьезным мужчиной в костюме акулы.

AdMe.ru покажет вам самые яркие примеры того, как нужно наслаждаться работой.

«Я работаю на лодке — и вот что у нас недавно произошло»

«Работаю в отделе информационных технологий в университете. Позвонила профессор в панике: „Я все подключила, но ничего не работает!“»

«Я работаю на нефтяной вышке и вот что увидел утром»

«У нас в офисе проходит собеседование. И да, мы очень серьезно относимся к Хеллоуину»

«Этот кассир в костюме индейки каждые несколько минут курлыкал в интерком»

Помощник на работе

«Я рисую на кофейных стаканчиках, когда мне скучно на работе»

«Ложная тревога, она просто толстая!»

Команда ученых, инженеров и двух пилотов смогла успешно запустить дом в небо, используя 300 воздушных шаров, как в мультфильме «Вверх»

Контейнер недавно отштампованных блестящих монет

Полицейский беспилотник перехватывает незаконный дрон

«Я сделал скульптуру из строительных зажимов»

«Мой папа — сантехник. Сегодня он имел дело с особенно трудными клиентами»

Фермер остановил движение, пока проводил через дорогу 5 000 уток к местному пруду

«Вашу лицензию и регистрацию, пожалуйста»

Бактериальные колонии для создания звездной ночи в чашках Петри

У космонавтов вообще что ни день, то волшебство

«Моей жене на работе выдали эти крошечные конфеты, чтобы она дарила их клиентам»

«Сегодня мой босс привез своего лабрадора в офис»

Вот почему дети мечтают быть пожарными

Сезонный наблюдательный пост рейнджера в Айдахо

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Голландский рыбак случайно выловил два золотых слитка. Это 12,5 кг золота стоимостью около 850 тыс. евро

«У нее важная работа. Она работает в похоронном доме, поддерживая людей, которые потеряли близких. Она отдает им всю свою любовь»

Ходите на работу с хорошим настроением, и вам не придется работать ни дня в своей жизни

А у вас на работе бывают ситуации, которыми хочется поделиться с миром?